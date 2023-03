Mehrere Tote und Verletzte nach Schüssen in Hamburg

Großeinsatz für die Polizei am Donnerstagabend in Hamburg.

In einem Saal der Zeugen Jehovas dürften mindestens sechs Personen durch Schüsse ums Leben gekommen sein, weitere Personen wurden verletzt. Die Hintergründe sind unklar. Die Polizei geht offenbar von einer Amoktat aus.

Bei einer Schießerei in Hamburg sind am Donnerstagabend mehrere Menschen getötet und einige Personen verletzt worden. Laut mehreren Medienberichten wurden mindestens sechs Menschen erschossen. Die Tat dürfte sich in einem Gebäude der Zeugen Jehovas im Stadtteil Groß Borstel zugetragen haben. Laut mehreren Medien soll ein Täter in der Kirche wahllos auf die Gläubigen geschossen haben. Ein Polizeisprecher erklärte gegen 23.15 Uhr, dass es nun doch keine Hinweise auf flüchtige Täter gebe. Die Polizei stuft die Schüsse während einer Veranstaltung laut Informationen aus Sicherheitskreisen als Amoktat ein.

Die Hamburger Polizei teilte auf Twitter mit, dass ein größerer Polizeieinsatz laufe. „Wir prüfen derzeit die Hintergründe und informieren hier dann in Kürze über nähere Erkenntnisse“, hieß es dort zuerst. Kurz vor 23 Uhr kam dann eine Ergänzung: „Nach ersten Erkenntnissen wurde in einer Kirche in der Straße Deelböge im Stadtteil #GroßBorstel geschossen. Dabei wurden mehrere Menschen schwer verletzt, einige sogar tödlich. Wir sind mit einem Großaufgebot an Kräften vor Ort. Weitere Informationen folgen.“

Die Polizei erklärte auf Twitter außerdem, dass „keine gesicherten Informationen zu dem Tatmotiv" vorlägen, und bat darum, „keine ungesicherten Vermutungen zu teilen und/oder Gerüchte zu streuen".

Notrufe gingen gegen 21 Uhr ein

Die „Hamburger Morgenpost" berichtete, die Notrufe von Menschen, die Schüsse gehört haben, seien gegen 21 Uhr eingegangen. Abgesehen von den sechs Toten gebe es sieben Schwerverletzte und 17 Leichtverletzte.

Anwohner sollen über per Mobilfunk eine Zivil-Warnung erhalten haben, dass sie ihre Wohnungen nicht verlassen sollen. „Am heutigen Tage gegen 21.00 Uhr schoss(en) ein oder mehrere Täter auf Personen in einer Kirche. Betroffen sind folgende Bereiche im Stadtteil (Hamburg Groß Borstel) Deelböge und Umgebung.“

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) zeigte sich in einer ersten Reaktion auf Twitter bestürzt: „Die Meldungen aus Alsterdorf / Groß Borstel sind erschütternd. Den Angehörigen der Opfer gilt mein tiefes Mitgefühl. Die Einsatzkräfte arbeiten mit Hochdruck an der Verfolgung der Täter und der Aufklärung der Hintergründe. Bitte beachten Sie die Hinweise der @PolizeiHamburg"

Auf der folgenden Karte ist der Königreichssaal der Zeugen Jehovas im Hamburger Stadtteil Deelböge markiert.

