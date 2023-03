Thiem unterlag Franzosen Mannarino

Dominic Thiem in Indian Wells (c) IMAGO/Shutterstock (IMAGO/Ella Ling/Shutterstock)

Seit seinem Finalsieg vor vier Jahren gegen Roger Federer hatte Thiem nicht mehr in Indian Wells gespielt, diesmal machte er es per Wildcard und scheiterte an Adrian Mannarino.

Auch gegen einen seiner Lieblingsgegner hat es für Dominic Thiem nicht gereicht. Nach zwei in Südamerika erlittenen Auftaktniederlagen verlor Thiem am Donnerstag (Ortszeit) auch in Runde eins des Masters-1000-Tennisturniers in Indian Wells. Gegen Adrian Mannarino bedeutete ein 6:4,4:6,6:7(5) erst die zweite Niederlage im zehnten Duell mit dem Franzosen, wobei er davor nur im Juni 2021 wegen einer Aufgabe in Folge der folgenschweren Handgelenksblessur unterlegen war.

Der ehemalige US-Open-Sieger 2020 hatte vor vier Jahren in Indian Wells mit einem Finalsieg gegen den mittlerweile zurückgetretenen Schweizer Roger Federer seinen bisher einzigen Masters-1000-Titel geholt, war wohl auch deswegen diesmal in Kalifornien per Wildcard im Hauptfeld dabei. Eine solche "Freikarte" hat Thiem auch für das Masters-1000-Turnier in der übernächsten Woche in Miami in Händen.

(APA)