Live ab 11 Uhr: Nehammer hält Rede "zur Zukunft der Nation"

Der Bundeskanzler stellt heute in einer einstündigen Ansprache am Wienerberg seinen Zukunftsplan "Österreich 2030" vor. Mit Livestream.

ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer hält heute ab 11 Uhr eine Rede "zur Zukunft der Nation". Ihm schwebt ein Zukunftsplan "Österreich 2030" vor, an dem Expertinnen und Experten sowie Politiker aus unterschiedlichen Fachbereichen mitwirken sollen, hieß es im Vorfeld. In der rund einstündigen Ansprache im 35. Stock der Twin Towers am Wienerberg will Nehammer die Ziele dazu definieren. Der Livestream zur Kanzlerrede:

Im Vorfeld stimmte Nehammer via eines auf Twitter geteilten Videos auf seine Ansprache ein. Sein erstes Jahr als Kanzler sei geprägt gewesen von großen Herausforderungen, heißt es darin - begonnen bei der Pandemie bis hin zum Krieg in der Ukraine und deren Auswirkungen bis nach Österreich, Stichwort Gasknappheit und Inflation. Nun sei es an der Zeit, optimistisch in die Zukunft zu blicken und zu definieren, wofür man stehe, lautet die Botschaft.

Gehör verschaffen wollen sich zu diesem Anlass auch Klimaaktivisten: Fridays For Future kündigte einen lautstarken "Emergency Empfang" für den Kanzler an, einmal mehr drängen die Klimaaktivisten auf ein wirksames Klimaschutzgesetz.

