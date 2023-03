Live

Kanzler Nehammer bei seiner Rede zur Zukunft der Nation am Wienerberg. (c) APA

Der Bundeskanzler stellt fünf Fragen für die Zukunft von Österreich - und gibt Antworten, die das Land im Jahr 2030 aussehen soll. Mit Livestream.

Kalenderblätter, die in das Jahr 2030 zeigen. Ein Mann, der von seiner Armbanduhr die Uhrzeit 20:30 abliest. Es handelt sich um zwei Hinweise, kombiniert mit vielen weiteren, die in einem kurzen Video zu sehen sind. Dazu erklingt eine Melodie, komponiert von einer Zwölfjährigen, die als „Soundtrack für 2030“ betitelt wird. Denn, so ist spätestens jetzt im 35. Stock der Twin Towers am Wienerberg klar: Heute soll ein Ausblick gegeben werden auf das, was bis ins Jahr 2030 in Österreich geschehen soll - und zwar von Bundeskanzler Karl Nehammer. Der Livestream zur Kanzlerrede:

Sollte der Stream nicht korrekt angezeigt werden, klicken Sie hier.

Bevor dieser jedoch auftrat, folgte am Freitag noch ein zweites Video, das der Bundesparteichef der ÖVP schon gestern via Twitter geteilt hatte: Es zeigte seine ersten Monate als Regierungschef, die geprägt waren von der Pandemie bis hin zum Krieg in der Ukraine und deren Auswirkungen. Nun sei es an der Zeit, optimistisch in die Zukunft zu blicken und zu definieren, wofür man stehe, lautet die schriftlich beigefügte Botschaft. Am Freitag folgten Worte:

„Es ist tatsächlich eine besondere Zeit, in der wir uns treffen“, begann Nehammer nach dem Video seine Ansprache. Es sei eingetreten, was man für unmöglich gehalten habe - Krankheiten, Kriege, Energiekrise. „Sie alle sind von Angst geprägt“, fasste Nehammer zusammen. „Die Angst, dass die Wirtschaft einbricht, die Industriestandorte schließen und Arbeitsplätze gefährdet sind“, nannte er ein Beispiel. Zugleich habe diese Situation aber auch gezeigt, „dass wir das Unmögliche möglich gemacht haben“. Man könne Krisen überwinden, „durch Zusammenhalt und Kreativität“.

„Geistige Landesverteidigung“ absichern

Zugleich wachse das Bedürfnis nach einer „Einordnung der aktuellen Lage“, so Nehammer. Daher habe er sich entschlossen, sich heute hier herzustellen und über „Dialog“ nachzudenken und „aufeinander zuzugehen“. Denn: „Es gibt die, die meinen, wir haben zu viel getan. Aber es gibt auch die, die meinen, wir haben zu wenig getan.“ Konkret: „Gräben sind nie gut - versöhnen heißt, miteinander reden und einander ein Stück weit verstehen lernen.“

Zugleich dürften die Augen vor tragischen Tatsachen nicht verschlossen werden: „Es ist unerträglich“, verwies Nehammer auf den Krieg in der Ukraine. Österreichs Position sei klar: „Wir sind die, die, wenn es um Frieden geht, die sind, die bereit sind, Brücken zu bauen.“ Man sei solidarisch mit den Schwachen.

Österreich sei „ein gutes Land, ein sicheres Land“, meinte Nehammer. Denn: „Es wird getragen von den Menschen hier.“ Er sei nun 15 Monate Kanzler und habe in dieser Zeit viele Einblicke ins System erhalten. Er kenne den Status quo: „Und da sind mir auch einige Punkte aufgefallen, die zeigen: Da läuft auch einiges falsch in unserem Staate. Die Demokratie ist immer wieder gefährdet“, etwa durch die derzeitige Energiekrise, bedauerte der ÖVP-Chef. Es würden Ängste geschürt, gezielte Desinformationskampagnen betrieben. „Demokratie muss wehrhaft sein“, forderte er daher ein. Jeder und jede müsse in seinem Inneren Wehrhaftigkeit entdecken - die „geistige Landesverteidigung“ betreiben und sichern - und sich zugleich besinnen, sich geistig wehrhaft machen.

Fünf Fragen für die Zukunft

Allerdings müssten bei alldem Grenzen eingehalten werden: Es könne nicht sein, dass Hass und Herabwürdigungen alltäglich seien. Dass man sich die Welt durch vorgefertigte Algorithmen zusammenzimmern lasse und seinen Blick dadurch einenge. Ein Beispiel: Es sei total in Ordnung, täglich mit dem Rad in die Arbeit zu fahren, aber es gebe keinen Grund, deswegen alle anderen zu beschimpfen, die mit dem Auto unterwegs seien. In anderen Worten: „Für mich stellen sich fünf entscheidende Fragen.“

Sie lauten: Bleibt es so, dass es weiterhin jeder Generation besser geht als der davor? Wie und wo werden wir in Zukunft leben? Werde 2030 „work“ oder „life“ im Fokus stehen? Gehe es um Verzicht und schließen Wohlstand, Umwelt und Klimaschutz einander aus? Und letztlich: Wie sicher ist Österreich tatsächlich in einer veränderten Welt 2030?

Nehammer hatte auch einige Visionen parat, wie die dazugehörigen Antworten aussehen sollen. Eine davon lautet, dass Kinder und deren Bildung in den Fokus gerückt werden müssten. „Wir wollen, dass Schulen der Ort der Bildung und des Wissens sind und nicht zu Brennpunkten werden“, betonte er. Schulen sollen auf das Leben vorbereiten, nicht auf Arbeitslosigkeit. Es sei „keine Selbstverständlichkeit mehr“, dass Kinder Lesen, Schreiben und Rechnen können, wenn sie die Schule verlassen. Das aber müsse wieder zu einer Selbstverständlichkeit werden.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.