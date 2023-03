Der Tiroler Leonhard Stock raste 1980 in Lake Placid als Ersatzmann zu Abfahrtsgold und ist heute leidenschaftlicher Hotelier und Golfer. Hat der ÖSV in der Gegenwart ein Problem? Er spricht von „geschützten Werkstätten“.

„Pensionsschock? Der hält sich in Grenzen!" Leonhard Stock hat im heimatlichen Hotel vom Aufstehen bis tief in die Nacht zu viel zu tun, um an Ruhestand auch nur zu denken. Kommenden Dienstag wird der Tiroler, der vor 43 Jahren in Lake Placid als Ersatzfahrer sensationell zu Abfahrts-Olympiagold gerast ist, 65 Jahre alt.

Zusammen mit Lebensgefährtin Gundi führt Stock seit vielen Jahren das Vierstern-Olympia-Relax-Hotel in seinem Tiroler Heimatort Finkenberg. Stammgäste freuen sich über einen wöchentlichen Skitag mit dem Chef, Ende März folgt wieder die Legendenskiwoche, bei der auch Leos Jahrgangs-Kumpels Peter Wirnsberger, Hans Enn, Jimmy Steiner und Harti Weirather aus der 1958er-Partie immer wieder mit dabei sind. "Das ist immer eine Riesengaude." Stock ist auch Vizepräsident des Golfclubs Zillertal, wo er alljährlich sein eigenes Einladungsturnier organisiert.

Wirnsberger war 1980 der erste Leidtragende von Stocks Ausnahmewinter. Zwei Monate vor den Spielen in Nordamerika hatte sich der Tiroler - einmal mehr - heftig verletzt. Stock zwängte sich aber in ein Gipskorsett, trainierte weiter und wurde als Ersatzfahrer nach Übersee mitgenommen. Nach Trainings-Bestzeiten stellte ihn Coach Charly Kahr ins Team und Stock raste am 14. Februar im wahrscheinlich legendärsten ÖSV-Rennanzug aller Zeiten zu Olympia-Gold und WM-Titel.

"In Österreich Abfahrts-Olympiasieger zu sein, ist schon etwas Besonderes", registriert Stock gerne, dass ihn selbst jüngere Menschen noch kennen. "Damals war es undenkbar, dass jemand in Österreich nicht Kitzbühel oder Olympia schaut. Die Menschen waren viel euphorischer. Dieser Fanatismus fehlt mir heute ein bisserl", so Stock. "Es gibt aber heutzutage so viele andere Sportarten. Die Menschen können ja gar nicht mehr alles schauen."

Neun Jahre hatte es damals gedauert, bis Stock nach dem Olympiasieg als bereits 30-Jähriger und in seiner zwölften Weltcupsaison auch seinen ersten von insgesamt drei Weltcup-Abfahrtssiegen eingefahren hatte. In der Saison 1978/79 schaffte er zudem Platz zwei in der Weltcup-Gesamtwertung hinter dem Schweizer Peter Lüscher.

Trotz der vielen Stürze und Verletzungspausen hat Stock seine über gewaltige 17 Jahre gehende Karriere gut überstanden. "Prinzipiell geht's mir gut. Ein paar Ersatzteile sind halt drin", erklärte der gelernte Industriekaufmann die Teilprothese im linken Knie. Die viele Arbeit im Hotel verstärke das Gefühl, die Zeit verginge im Alter deutlich schneller. "Sie rennt dir richtig unter den Füßen weg."

Dass zuletzt wegen der Gold-losen Alpin-WM in Österreich viel bemängelt wurde, hat Stock mitbekommen. "Natürlich haben wir ein Problem", ist Stocks Meinung, dass beim ÖSV in der Alpin-Abteilung etwas nicht optimal läuft. "Jeder will nur noch in Kleingrüppchen auf perfekten Pisten trainieren", verortet er das Problem in der Trainingsstruktur - selbst schon beim Nachwuchs. "Ich war in einer Mannschaft, hatte einen Franz Klammer vor der Nase. Da musste man das Letzte aus sich herausholen. Jeder wollte jeden schlagen und die Jungen wollten die Alten aus dem Team fahren."

Heutzutage müssten die älteren Fahrer schon zurücktreten, damit Junge nachkämen. Er könne sich deshalb nicht vorstellen, dass ein 17- bis 20-Jähriger denselben Biss habe wie die Fahrer von damals. "Heute haben sie doch alle geschützte Werkstätten um sich herum."

Dass Marcel Hirscher solo mit einem Riesenteam um sich herum trainiert habe, ist für Stock kein zwingender Gegenbeweis. "Marcel war die totale Ausnahme. Der hat sogar bei strömendem Regen trainiert."

Zum Geburtstag wird es diesmal lediglich "Open House" im Hotel geben. "Wer kommt, der kommt. Es ist ja nur ein Halbrunder." Zwischen dem 14.2. (Olympiasieg) und seinem Geburtstag am 14.3. macht Stock nicht viel Unterschied. "Ich feiere gerne, also immer beides."

Sein Lieblingsfest sei aber ohnehin jenes gewesen, als er mit den weiteren Lake-Placid-TriumphatorInnen Annemarie Moser-Pröll und Skispringer Toni Innauer 40 Jahre Olympiagold gefeiert habe. Das Foto davon hängt ebenso im Hotel wie das Cover des Time Magazins, mit dem man den "Teufelskerl" Stock 1980 selbst in Amerika gewürdigt hatte.