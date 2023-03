Gesund werden, entgiften, relaxen

Therme. Im Warmbad Villach stehen zahlreiche Gesundheitsangebote bereit – für Gäste, die sich viel erwarten.

Schadstoffhaltige Ernährung, Umweltgifte, Stress und Hektik schaden unserem Organismus. Wir werden müde und kraftlos. Um wieder energiegeladen durch den Tag zu starten, ist es wichtig, den Körper zu entgiften. Dafür gibt es im Hotel Warmbaderhof ein ideales Package: Detox Basic ab 1484 Euro umfasst die Leistungen:

7 Nächte/8 Tage inkl. Gourmet-Halbpension – gesund genießen „Leicht & Vital“

1 ärztliches Erstgespräch zur Einführung in Ihr Detox-Programm

1 Beratungsgespräch mit unserer Diätologin

1 Bio-Impedanz-Analyse zur Messung der Körperzusammensetzung (30 Min.)

1 differenziertes Einzeltraining (Personal Training) (55 Min.)

2 Leberwickel (20 Min.)

2 Lymphdrainagen (40 Min.)

1 Basen-Wannenbad (20 Min.)

1 x Körperbehandlung Methode Piroche (90 Min.)

3 x täglich Panaceo-Basic-Detox zu den Mahlzeiten

Bewegungs- und Entspannungsprogramm mit unseren Therapeuten, z. B. Nordic Walking, , Smovey-Bewegungstraining, Yoga, Qigong, Pilates u. v. m.

3-faches Thermenerlebnis: uneingeschränkte Nutzung des hoteleigenen VIBE-Spa-Wellnessbereichs, des Thermal-Urquellbeckens und aller Bereiche der KärntenTherme (Badelandschaft, Spa und Fitness)

Alle Warmbaderhof-Inklusivleistungen, Anreise Sonntag bis Donnerstag / Preis für Einzelnutzung auf Anfrage. Paketpreis inkl. der gesetzlichen Steuern, exklusive Ortstaxe (ca. 2,15 Euro pro Nacht und Erwachsenen ab 16 Jahren)

Im Frühjahr startet die Outdoorsaison richtig durch. beigestellt

Neu in Villach: Kältetherapie

Nur drei Minuten in der – 110°C-Ganzkörper-Kältekammer, der Kryo-Suite-Warmbad, reichen aus, um sich einen Frischekick zu holen und ein neues Lebensgefühl zu erleben. Bei über 50 Anwendungsbereichen in der Medizin, im Beauty-Bereich und im Sport soll ein Kurzbesuch in der – 110°C-Kältekammer Abhilfe schaffen. Zeitsparend, effizient, cool!

Die – 110°C Ganzkörper-Kältekammer ist neu in Villach. Daniel Waschnig

Medizin

Durch die Kältetherapie können langfristig bei unterschiedlichen Symptomen Erfolge erzielt werden. Stoffwechselvorgänge auf Zellebene werden beeinflusst und dies führt insbesondere bei entzündlich-rheumatischen Erkrankungen und chronischen Schmerzen nachweislich zu einer deutlichen Schmerzreduktion. Aber auch bei Hauterkrankungen, wie Schuppenflechte oder Neurodermitis erzielt die Kältebehandlung durch ihren juckreizlindernden Effekt eine deutliche Verbesserung. Die Kältetherapie steigert das allgemeine Wohlbefinden und führt auch bei Migräne und depressiven Verstimmungen zu Verbesserungen.

Beauty

Regelmäßige Besuche in der Kryo-Suite-Warmbad geben ein viel besseres Körpergefühl, der Stoffwechsel läuft noch Stunden nach der Behandlung auf Hochtouren, die Durchblutung wird gefördert und dadurch das Gewebe gestrafft und Cellulite gemildert. Durch den erhöhten Kalorienverbrauch unterstützt die Therapie auch bei Gewichtsreduktion.

Sport

Auch im Sport sind die Vorteile der Kältetherapie umfangreich. Ermüdete Muskeln regenerieren schneller, Verspannungen werden minimiert, Sportler erfahren eine Leistungssteigerung durch eine verbesserte Stoffwechselfunktion und beschleunigte Muskelerholung sowie verbesserte Regeneration. Schmerzreduktion bei Verletzungen, eine verbesserte Gelenkfunktion, und auch der Heilungsprozess wird intensiviert.