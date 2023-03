Frauen vor den Vorhang und auf die Bühne

Weibliche Perspektive. Das Internationale Brucknerfest Linz stellt von 4. September bis 11. Oktober Komponistinnen ins Zentrum.

von Theresa Steininger

Als Interpretinnen wurden sie bejubelt, als Musen brachten sie wichtige Inspiration, als Mäzeninnen sorgten sie dafür, dass Komponisten arbeiten konnten. Doch das schöpferische Talent wurde Frauen über Jahrhunderte abgesprochen, eine Komponistin – nein, das war lange Zeit unvorstellbar. Weibliche Kreativität wurde durch patriarchale Strukturen unterdrückt, ja, für nicht vorhanden erklärt. All das möchte das Internationale Brucknerfest Linz 2023 im wahrsten Sinn des Wortes „aufbrechen“: „Aufbruch.,Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan.‘“ hat man sich – Goethes „Faust II“ zitierend – heuer als Motto gewählt. Zum ersten Mal haben die Organisatoren des Brucknerfests Linz einen anderen Zugang für die Programmierung des Festivals genommen als in den vergangenen fast fünf Jahrzehnten. Denn zur Überraschung mancher wird beim heurigen Brucknerfest kein einziges Werk des Namensgebers zu hören sein, widmet man ihm doch 2024 zum 200. Jahrestag seines Geburtstags eine umso intensivere Huldigung. Diesmal aber sollen Frauen seiner Zeit und auch aus vielen anderen Epochen im Mittelpunkt stehen, als Musen und Interpretinnen, vor allem aber als Komponistinnen und Vorkämpferinnen. Von 4. September bis 11. Oktober sind Sinfonien, Klavierwerke, Kammermusik, Messen und vieles mehr aus Frauenhand an den Spielorten des Brucknerfests Linz vom Brucknerhaus Linz über den Mariendom, den Alten Dom und die Pfarrkirche Ansfelden bis zur Stiftsbasilika St. Florian sowie bei Stadtspaziergängen zu hören.

Kreative Frauen und ihre Werke

„Das Motto ,Aufbruch‘ steht für das Aufbrechen solch patriarchaler Strukturen und anderer überkommener Denkmuster, aber auch für den Aufbruch hin zu ,neuen Ufern‘, an denen wir solche Denkmuster hoffentlich endgültig hinter uns lassen werden. Wie absurd die Meinung ist, Frauen fehle es an der Begabung zu schöpferischer Kreativität, beweisen die Werke all jener Komponistinnen, die beim diesjährigen Brucknerfest erklingen“, sagt Brucknerhaus-Intendant und Festivalleiter Dietmar Kerschbaum. Er sei der Meinung, dass „Festivals ihre Bedeutung dadurch gewinnen, dass sie gesellschaftlich relevante Themen ansprechen, dass sie sich den Problemen der Gegenwart stellen und dass sie Denkanstöße für deren Bewältigung liefern.“

Die Werke, die nun den weiblichen Blick auf Musik in den Vordergrund stellen, nennt Kerschbaum herausragende Musikstücke, die nur aus einem einzigen Grund selten zu hören waren: Weil sie eben von Frauen geschaffen wurden. Wenn sie heuer im Rahmen des Brucknerfests zur Aufführung kommen, sind es also mit wenigen Ausnahmen solche, die noch nie im Brucknerhaus Linz erklungen sind – und die zu Unrecht in Vergessenheit gerieten.

Dirigentin Han-Na Chang wird die Messe in D-Dur der Britin Ethel Smyth mit dem Bruckner Orchester Linz aufführen. Ole Wuttudal

Als erste amerikanische Frau, die eine Sinfonie schrieb, gilt Amy Beach, von ihr wird man beispielsweise die Sinfonie e-moll hören, sie trägt den Titel „Gaelic“ und wird von den Prager Symphonikern unter der musikalischen Leitung von Eugene Tzigane präsentiert. Markus Poschner und das Bruckner Orchester Linz haben ihrerseits eine Sinfonie der Kroatin Dora Pejačević und die erste Sinfonie der Afroamerikanerin Florence Price gewählt. Mit der Dirigentin Han-Na Chang wird das Bruckner Orchester Linz außerdem die Messe in D-Dur der Britin Ethel Smyth zu Gehör bringen und zwar im Abschlusskonzert in der Stiftsbasilika St. Florian. Von Smyth wird beim Brucknerfest auch die Ouvertüre zur Oper „The Boatswain´s Mate“ erklingen.

Eine, die sehr wohl zu Lebzeiten anerkannt wurde, war Emilie Mayer. Immerhin pries man sie als „weiblichen Beethoven“, doch nach ihrem Tod konnte sich kaum mehr jemand an ihren Namen erinnern. Beim Brucknerfest kommt ihre siebente Sinfonie zur Aufführung, dabei wird das Originalklangensemble Le Cercle de l´Harmonie unter Jérémie Rhorer tätig sein. Ihrer ersten Sinfonie widmet sich das Orchester Wiener Akademie unter Martin Haselböck. In diesem Konzert sind auch Werke von Louise Farrenc und Amanda Röntgen-Maier zu hören.

Die Komponistinnen, deren Werke im Zentrum des Festivals stehen, kommen demnach aus der Zeit der Romantik ebenso wie aus der frühen Moderne, das Publikum bekommt Klänge aus dem Mittelalter ebenso präsentiert wie zeitgenössische. So wird es auch eine Uraufführung geben, diese steuert die russische Komponistin Elena Firsova bei: Wieder ist das Bruckner Orchester Linz in Aktion, nun gemeinsam mit dem sonic.art Saxophonquartett.

Aber es wird auch weit zurückgegangen in der Historie der Musik, wenn Organistin Melissa Dermastia und der Chorus sine nomine unter Johannes Hiemetsberger ein Programm zusammengestellt haben, das sich auch mittelalterlichen Klängen Hildegard von Bingens verschreibt. Von diesen ausgehend wird man sich am Thema christliche Mythologie quer durch die Jahrhunderte künstlerisch abarbeiten.

Muse und Komponistin

Wer über bedeutende Komponistinnen und Interpretinnen spricht, kommt natürlich an Clara Schumann nicht vorbei, die einerseits Werke ihres Mannes Robert uraufgeführt hat und ihn auch fortwährend inspiriert hat, andererseits ebenfalls um Anerkennung als Komponistin rang und dabei auch mehr als andere reüssierte. Pianist Kit Armstrong wird ihr einen Abend widmen, außerdem spielt Yefim Bronfman Schumanns Klavierkonzert mit dem Bayerischen Staatsorchester unter Dirigent Vladimir Jurowski.

Dirigent Vladimir Jurowski kehrt nach zehn Jahren mit drei Meisterwerken der Musikgeschichte ins Brucknerhaus Linz zurück. (c) Simon Pauly

Dass es generell einen Schwerpunkt auf Klaviermusik gibt, lässt sich leicht dadurch erklären, dass früher für Musikerinnen der Weg zur Komposition sehr oft über das Klavierspiel führte. Was Wunder, dass viele sich dann auch im Schöpferischen auf Kammermusik und Klavierwerke konzentrierten, während die Gattungen Sinfonie und Oper eher die Ausnahme blieben. Zahlreich sind jedenfalls jene im Programm des Brucknerfests vorkommenden Musikerinnen, die Vorreiterinnen und Pionierinnen waren. So wurde etwa Louise Farrenc 1842 am Pariser Konservatorium als europaweit erste Frau zur Klavierprofessorin ernannt; Elfrida Andrée war 1861 die erste Frau, der es in Schweden gestattet wurde, als Organistin tätig zu sein; Amanda Röntgen-Maier erhielt 1872 als erste Frau ein Diplom der Königlichen Musikakademie in Stockholm; Lili Boulanger gewann 1913 als erste Frau den prestigeträchtigen Prix de Rome; und Florence Price schließlich gelang es in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als erster Afroamerikanerin, in den USA eine Karriere als Komponistin zu machen, wobei sie stark gegen rassistische Ressentiments ankämpfte.

Inwiefern Frauen auch als Musen und Inspirationsgeberinnen fungierten, streichen beispielsweise Sopranistin Nikola Hillebrand und Pianist Helmut Deutsch in dem Konzert „Frauenlieder und -leben“ mit Werken von Franz Schubert, Johannes Brahms und Richard Strauss hervor.

Wissenschaft und Musik

Unter den namhaften Interpretinnen des Brucknerfests Linz werden heuer auch die venezolanische Dirigentin Glass Marcano, Cellistin Julia Hagen, die katalanische Jazz-Trompeterin Andrea Motis und Schauspielerin Sophie Rois sein, die gemeinsam mit dem Pianisten David Kadouch einen Abend rund um Gustave Flauberts „Madame Bovary“ gestaltet.

Sophie Rois begibt sich in „Madame Bovary und die Musik“ mit dem Pianisten David Kadouch auf Spurensuche. (c) © Ulrike Schamoni

Dieser vielseitig programmierte Konzertreigen wird von einem wissenschaftlichen Symposium begleitet, das erstmals in Kooperation mit dem Anton Bruckner Institut, der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz und der Universität für Weiterbildung Krems abgehalten wird. Unter dem Titel „Femmes musicales – Frauen in der Musik des 19. Jahrhunderts“ nimmt man somit Musikerinnen und Komponistinnen aus der Zeit Bruckners unter die Lupe. In Diskussionen und Vorträgen sollen die gesellschaftliche Stellung und das soziokulturelle Umfeld musikalisch tätiger Frauen, ihre Beurteilung durch Kollegen und die männlich dominierte zeitgenössische Kritik beleuchtet werden, auch das Bild der weiblichen Schöpferinnen von Musik in der Öffentlichkeit und ihre Darstellung in der Literatur sollen Thema sein.

Darüber hinaus wird das diesjährige Motto des Brucknerfests Linz auch in die Straßen getragen. Im Rahmen der Stadtspaziergänge kann das Publikum bei freiem Eintritt das Programm „Linzer Ladies“ verfolgen, bei dem an vier Tagen ebenso viele Linzer Künstlerinnen im Zentrum stehen. Ihre Werke werden bei Kurzkonzerten von Studentinnen und Studenten der Anton Bruckner Privatuniversität präsentiert. Zusätzlich wird es die Möglichkeit geben, der Frage, welche Spuren die vier Komponistinnen in der oberösterreichischen Landeshauptstadt hinterlassen haben, im wahrsten Sinne des Wortes nachzugehen. Die Stadtspaziergänge bringen das Publikum auf die Lebenswege von Mathilde Kralik von Meyrswalden, Hedda Wagner, Frida Kern und Helga Schiff-Riemann. So sollen auf vielfältige Art und Weise althergebrachte Denk- und Rezeptionsweisen „aufgebrochen“ werden, um Werken von Frauen einen breiteren Rahmen zu bieten.

