Unzufrieden? Lies keine Kommentare

Inspiration für Millennials #120. Mit Young Science-Botschafter Gerhard Furtmüller die eigene Persönlichkeit entwickeln. Diesmal: Wie gehst Du mit negativen Kommentaren um?

In der letzten Kolumne habe ich Dir erklärt, wie Du mit der geschönten Realität umgehst. Heute gehe ich einen Schritt weiter und zeige Dir, wie Du Kommentare in den sozialen Netzwerken handhaben kannst.

Soziale Netzwerke

Die neuen Medien sind für uns Menschen bereichernd: Sie vernetzen, ermöglichen einen Austausch und informieren kurz und prägnant über bewegende oder auch weniger bewegende Ereignisse. Sie sind damit ein soziales Medium.

Unsoziale Netzwerke

Die neuen Medien – so groß die Errungenschaften für bestimmte Zwecke sein mögen – sind jedoch nicht unbedingt immer des Menschen Freund. Das belegen die tausenden negativen Kommentare, die unter politischen sowie unter freudigen, privaten Lebensereignissen gepostet werden.

Mächtige Kommentare

Die negativen Kommentare sind mächtig: Das Geschriebene ist nämlich deutlich nachhaltiger als das gesprochene Wort. Es erschwert das Vergessen, weil es – sofern es nicht zensiert wird – immer und immer wieder nachgelesen werden kann. Denn das Internet vergisst im Unterschied zum menschlichen Gehirn nicht.

Verletzliche Kommentare

Die abwertenden Kommentare wirken sich massiv auf die Befindlichkeit des betroffenen Menschen aus. Niedergeschlagenheit, Frustration und die Frage nach dem „Warum Dich das so massiv trifft“ können die Folge sein – und das selbst in Situationen, in denen die Poster anonym bleiben und uns damit eigentlich nicht berühren sollten. Denn was kümmert es Dich im realen Leben, wenn ein Mensch, den Du nicht kennst, sich negativ über Dich äußert?

Lies keine Kommentare

Wenn Du Geburtstag hast oder sonst einen Ehrentag wie beispielsweise die Hochzeit zelebrierst, dann lass Dich feiern und bedanke Dich für die guten Wünsche im Netz. In diesem Fall hast Du keine negativen Kommentare zu erwarten.

Es kann aber auch passieren, dass Deine anderen Erfolge in der Öffentlichkeit diskreditiert werden. Um Deine Psyche zu schützen, ist es somit geschickt, die Kommentare unter Dich betreffenden Postings nicht zu lesen. Daher frage ich Dich dieses Mal: „Wie gehst Du mit potenziell negativen Kommentaren in sozialen Netzwerken um?“

Schreibe Deine Überlegungen dazu auf, besprich Dich mit vertrauten Personen oder schreibe mir ein Mail: gerhard.furtmueller@wu.ac.at

Privat

Gerhard Furtmüller aka Doktor Furti ist Senior Lecturer am Department für Management der Wirtschaftsuniversität Wien und Young Science Botschafter. An der WU begleitet er jährlich Tausende Millennials auf ihrem Weg ins Berufsleben. Seine Publikationen zum Thema Motivationsaufbau sind u.a. im Harvard Business Review erschienen und mit seiner Unternehmenssimulation fördert er das ganzheitliche Denken in den Unternehmen.

https://www.wu.ac.at/management/team/dr-gerhard-furtmueller