Dingle Halbinsel: Single Malt mit Luke Skywalker

Hauptbild • Der Hafen von Dunquin steht in Sachen Filmreife den Drehorten in nichts nach. • Kerry Photo

Die Filmwelt hat Dingle bekannt gemacht. Auf der Halbinsel im Südwesten Irlands selbst lässt man sich von derlei Prominenz aber wenig beeindrucken.

Sean hat viel gesehen und gibt gleich eine Kostprobe seiner Schwänke. Wie in einem Mafiafilm sollte er sich bei wohlmeinenden Iren in einem Bostoner Pub vorstellen, als er in den USA Arbeit suchte. Am Ende kam er doch lieber heim nach Irland und betreibt heute fünf Lokale in Dublin, zwei weitere in Galway. Und doch gibt es für ihn nur ein Fazit seines Besuchs im Südwesten der Grünen Insel: „Das ist das wahre Irland!"

Bei einem Glas Whiskey der lokalen Dingle-Brennerei wird unser Sitznachbar im Dick Mack's beinah zum Soziologen: Vieles, was anderswo der Modernisierung zum Opfer gefallen sei, habe hier noch Bestand. „Wie auch immer sie das geschafft haben“, wundert sich der Gastro-Unternehmer und erhebt sein Glas.