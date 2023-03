Wien Energie senkt Erdgaspreis für Neukunden

Die Wien Energie verringert per 1. April den Erdgaspreis für Neukundinnen und Neukunden. (c) IMAGO/CHROMORANGE (IMAGO/Weingartner-Foto)

Die Wien Energie verringert per 1. April den Erdgaspreis für Neukundinnen und Neukunden. Der Preis für den Tarif "Optima Entspannt" werde dann von derzeit 17 Cent auf neun Cent gesenkt, so das Unternehmen am Freitag in einer Aussendung. Auch für Bestandskunden ohne Vertragsbindung gebe es die Möglichkeit, in diese Schiene zu wechseln. Ein neues Angebot gibt es ab April überdies für Gewerbekunden. Kunden mit älteren Spezialtarifen stehen wiederum Preiserhöhungen ins Haus.

So seien durch die Kopplung an den Österreichischen Strom- bzw. den Gaspreisindex Anpassungen bei Altverträgen und Spezialtarifen vorzunehmen, schreibt Wien Energie. Konkret betrifft die Erhöhung rund 7000 Kunden, die der automatischen Tarifumstellung im Herbst widersprochen haben, sowie rund 30.000 Kunden mit alten Spezialtarifen. Das Unternehmen empfiehlt den Betroffenen, auf die aktuellen, günstigeren "Optima Entspannt"-Angebote umzusteigen. Wer vom alten "Optima" in den "Optima Entspannt" wechsle, zahle 34 statt 53 Cent pro Kilowattstunde (kWh) Strom. Wer ab 1. April bei Gas umsattle, zahle statt bisher elf Cent rund neun Cent pro kWh.

Auch Gewerbekunden winken bei Gas Preissenkungen, wenn sie neue Verträge abschließen oder den Tarif wechseln. Im Tarif "Mega" wird der Preis auf rund zehn Cent sinken. Für Strom bietet das Unternehmen langjährigen gewerblichen Bestandskunden in Altverträgen mit der Indexanpassung ab 1. April ein Rabattangebot an. Wird dieses angenommen, erhalten diese Kunden 16 Cent Rabatt. Der Strompreis verändere sich in diesem Fall nur um wenige Cent und liege dann bei 35 Cent.

