Ist Nase aufziehen ungesund?

Recht verschnupft reagieren Umstehende oft, wenn jemand den Rotz laut hochzieht. Dabei nutzt das der Gesundheit des Betreffenden.

Hatschi! Wer verschnupft ist und seine Nase mit einem Niesen freibekommt, kann im wahrsten Sinne des Wortes aufatmen. Doch wer schon einmal so richtig verkühlt war – also eigentlich jeder –, weiß, dass es damit oft nicht getan ist. Schnäuzen oder hochziehen, lautet dann die Frage. Die Etikette verlangt zumindest in unserem Kulturkreis den Griff nach dem Taschentuch. „Aus gesundheitlicher Sicht ist das Schnäuzen jedoch gar nicht so gut“, sagt Peter Tomazic, Hals-Nasen-Ohren-Spezialist an der Med-Uni Graz.

Was das Atmen so beschwerlich macht, ist im Wesentlichen das Anschwellen der Nasenschleimhäute. Dazu kommt Sekret, das von Drüsen in der Schleimhaut produziert wird und sich in der Nase sammelt. Dieses Sekret ist an sich harmlos, ja sogar nützlich: Die Mischung aus Wasser, Proteinen und Antikörpern sorgt beim gesunden Menschen u. a. dafür, dass Krankheitserreger nicht über die Nase in den Körper gelangen, sondern abgetragen werden. Rund einen Liter Nasenschleim produziert der Mensch im Durchschnitt pro Tag.