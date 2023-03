Ein Monat pro Jahr auf hoher See

Gerhard J. Herndl von der Uni Wien fuhr für die Forschung über fast alle Ozeane. In Wasserproben aus 7000 Metern Tiefe stecken Infos über Klimaströme und Nährstoffkreisläufe.

Das Essen für all die Wochen auf hoher See ist von Anfang an mit an Bord. Zu Beginn gibt es noch gutes Obst und frisches Fleisch. Je länger die Reise auf dem Forschungsschiff dauert, umso weniger abwechslungsreich wird der Speiseplan, mit Kraut, Kartoffeln und anderem lang haltbarem Gemüse. „Auf einem britischen Forschungsschiff ist einmal das Essen fast ausgegangen. Da waren nur mehr Zwiebeln übrig, also hat es viel Zwiebelsuppe gegeben“, erzählt Gerhard J. Herndl von einer fünfwöchigen Exkursion im Nordatlantik.

Der Meeresbiologe der Uni Wien hat jahrzehntelange Erfahrung mit dem Leben auf hoher See. Er war schon auf Forschungsschiffen von Nationen wie den USA, Deutschland, Frankreich oder den Niederlanden zu Gast, zuletzt stets als Fahrtleiter bzw. Chief Scientist. „Nur in den sechs Jahren, in denen ich Dekan der Lebenswissenschaften war, bin ich nicht auf Exkursion gewesen. Davor war ich jedes Jahr für fünf bis neun Wochen auf einem Schiff“, sagt Herndl. Heuer im Sommer geht es wieder los: Auf dem niederländischen Forschungsschiff Pelagia wird der Atlantik von Norden her befahren.