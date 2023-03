Plastikmüll aus dem Pazifik fischen und Lithium in Österreich suchen

Die Umweltnews mit Nashornmamas, Buntbarsch-Burschen und Sonnensprösslingen

Drei Schiffe ziehen aus, um Plastikmüll einzusammeln

Das Ocean-Clean-up-Projekt (https://theoceancleanup.com) bekämpft Abfall im Pazifik.

Diese Woche startete die „größte Aufräumaktion in der Geschichte“: Das Ocean-Clean-up-Projekt geht in die dritte Runde. Von Kalifornien aus ziehen Schiffe los, um gegen die riesige Plastikmüllansammlung im Pazifik anzukämpfen. Das „Great Pacific Garbage Patch“ ist ein Müllstrudel mit Billionen Plastikteilen.



Gerhard J. Herndl von der Uni Wien (siehe Seite W3) ist im wissenschaftlichen Beirat des Ocean-Clean-up-Projekts, das aus den Niederlanden stammt. Die Technik für die Exkursion ist ausgefeilter als zuvor: Zwei Schiffe ziehen eine lange Barriere durch den Müllstrudel, ein drittes Schiff sammelt mit einem Schleppnetz und einem u-förmigen Floß dann die Plastikteile ein.





Das Lithium liegt uns im Alpenraum zu Füßen

Neue Berechnungen erklären die Herkunft der wertvollen Gesteine.

Die Lithium-Vorkommen in Österreich sind geheimnisvoll: Die Wissenschaft ist nicht einig, wie die lithiumhaltigen Gesteine namens Pegmatite entstanden sind. Ein Team von Geologinnen und Geologen präsentiert nun im Journal Ore Geology Reviews (https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2023.105298) geochemische Modellberechnungen zum Entstehungsprozess des Metalls, das in Akkus, E-Autos, Handys, Cerankochplatten etc. steckt. Die lithiumreichen Pegmatite im Alpenraum sind circa 260 Millionen Jahre alt. 2600 Gesteinsproben wurden nun analysiert.



Diese Erkenntnisse aus dem Lithium-Transfer-Modell der Teams von GeoSphere Austria, Montan-Uni Leoben, Uni Wien und Uni Innsbruck helfen, nach neuen Orten mit so wertvollen Gesteinen zu suchen.





Babys: Nashornmamas sind nicht gleich lang trächtig

Seit einige Nashornarten ausgestorben sind, kümmert sich die Welt intensiver um den Erhalt der existierenden Exemplare. Eine Langzeitstudie der Vet-Med-Uni Wien bringt im Journal General and Comparative Endocrinology (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016648023000199?via%3Dihub )Neuigkeiten zu Fortpflanzung, Trächtigkeit und Hormonstatus dreier Nashornarten, die in europäischen Zoos leben: Spitzmaul-, Breitmaul- und Panzernashorn. Erstaunlicherweise gab es zwischen den 35 untersuchten Nashörnern starke Unterschiede in der Dauer der Trächtigkeit und ihren Hormonverläufen. Die Infos, dass Sommer- und Winterschwangerschaften unterschiedlich lang dauern, sollen nun der Zucht und dem Artenschutz im Freiland helfen.



Jugendliche: Buntbarsche verlassen das Elternhaus

Die Buntbarsche im zentralafrikanischen Tanganjikasee sind extrem vielfältig. Ein Team der Vet-Med-Uni Wien schaffte es mit internationalen Kollegen, 500 Fische der Art Neolamprologus pulcher über fünf Jahre genau zu beobachten (Science Advances, https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.add2146). Diese Art sticht durch ihr Sozialverhalten hervor: Statt sich zu verbreiten, bleibt die Gruppe gern zuhause. Jetzt wurde klar, dass die Buntbarsch-Burschen es mit der Sesshaftigkeit anders halten als die Buntbarsch-Mädels. Die Vorteile der gemeinsamen Aufzucht von Nachkommen überwiegen für die Weibchen, während junge Männchen vor der Konkurrenz flüchten und woanders ihre Familie gründen.



Sprösslinge: Starke Sonne kann Keimung hemmen

Rundum sieht man die Keime sprießen. In unseren Breiten ist die Frühjahrssonne ein Rhythmusgeber für Pflanzen. Ein Team vom Gregor-Mendel-Institut in Wien entdeckte, dass Pflanzen aus dem Mittelmeerraum aber von hohen Lichtmengen gebremst werden: Die lichtgehemmte Keimung verhindert, dass die Sprösslinge an langen, heißen Sommertagen verdorren. Hinter diesem Trick, der ein Keimen an kühlen Tagen fördert, steckt das Zusammenspiel verschiedener Lichtsensoren und Pflanzenhormone (Plant Physiology, https://doi.org/10.1093/plphys/kiad138).