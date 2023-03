Mittelmaß ist Österreichs Maximum

Warum Sport in Karl Nehammers Rede nicht vorkam? Es ist ein bedeutungsloses Nischensegment in seinem Parteiprogramm. Das große Potenzial des österreichischen Sports so konsequent zu negieren, ist eine hohe Kunst.

„Das Wichtigste sind die Kinder. Bekennen wir uns dazu, dass Talente gefördert werden und nicht, dass das Mittelmaß unser Ziel ist.“ Wahre Worte, gelassen ausgesprochen von Bundeskanzler Karl Nehammer in seiner „Rede an die Nation“. Dass er kein einziges dieser Worte mit Sport assoziierte, ist nicht weiter irritierend. Österreichs Politik negiert das große Potenzial unseres Sports. Das nicht zu erkennen, ist eine hohe Kunst.

Man muss nicht visionär bis 2030 vorausblicken, um zu erkennen, dass das Mittelmaß im Sport längst unser Maximum ist. Dass Kinder, wenn sie sich bewegen sollten – um Spaß zu haben oder etwas für ihre Gesundheit zu tun –, nachrangig behandelt werden in den Schulen dieses Landes.