Leben ohne Pickerln

Von den vielen guten und vor allem gut gemeinten Ratschlägen, die man als Jungeltern (meist ungefragt) bekommt, hat sich immerhin einer als wahr erwiesen: Es wird alles leichter.

Die Sorgen, wenn das Baby weint, und man nicht weiß, was ihm fehlt, werden geringer, sobald die Kinder reden können. Und überhaupt: Je älter die Kinder werden, umso seltener werden sie zum Glück krank, umso weniger oft muss man ihnen beim Schuhebinden/Hausübungmachen/Haarewaschen (erinnern Sie mich nicht an Letzteres!) helfen.

Und dann sind die Kinder eines Tages plötzlich so groß, dass sie nicht mehr Pickerln sammeln wollen. Schon im Vorjahr hat das Kind eher mir zuliebe bei Stickermania mitgesammelt und -geklebt, heuer aber ist definitiv Schluss. Aus alter Gewohnheit (und wahrscheinlich mit leiser Hoffnung auf einen Meinungsumschwung) habe ich in den ersten Sammeltagen die Pickerln vom Einkaufen mit nach Hause gebracht; das Kind hat das mit „Ernsthaft? Jetzt hast du die schon wieder mitgenommen?“ kommentiert. Nun bin ich – statt beim Spar auf Stickerspenden anderer Menschen zu hoffen – also eine jener Frauen, die den kleinen Kindern hinter sich in der Schlange gerührt ein paar Pickerl-Packerln (ein schöner Zungenbrecher übrigens) überreicht. Und die jeder Verkäuferin, die es hören will (und auch denen, die das vielleicht nicht wollen), erzählt, dass „mein Kind leider schon zu alt zum Sammeln“ ist.

Ja, so schnell kann es gehen. Eine Zeit lang nimmt man das Größerwerden der Kinder durchaus freudig und staunend zur Kenntnis, gelegentlich natürlich begleitet von einem seufzenden „Sie werden ja so schnell groß“. Falls Sie also zum Beispiel gerade ein bisschen genervt sind, dass Sie Ihren Kindern beim Einschlafen wieder und wieder dieselben Pixi-Bücher vorlesen müssen (wenn ich raten müsste: Leo Lausemaus oder Conni): Irgendwann werden Sie das vermissen! Genießen Sie die Zeit! Auch wenn wirklich alles leichter wird. Zumindest bis zur Pubertät, wie ich vermute. Aber reden wir in ein paar Jahren noch mal drüber.

E-Mails an: mirjam.marits@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.03.2023)