Wo bleibt der grün-türkise Mut?

Klimaschutz. Die Klimapolitik dieser Regierung ähnelt immer mehr einer Avocado: grün mit einem braunen, fossilen Kern.

Es könnte so einfach sein: Im Einklang mit dem Ziel der Klimaneutralität 2040 verankert ein ambitioniertes Klimaschutzgesetz verbindliche CO 2 -Budgets für jeden Sektor wie Verkehr, Industrie und Landwirtschaft. Es legt klare Zuständigkeiten von Bund und Ländern fest. Werden die Ziele verfehlt, müssen die Bundesregierung und die Länder umgehend mit Förderprogrammen, Maßnahmen und klaren Regeln nachbessern. Zudem verankert ein ernst gemeintes Gesetz unabhängige, wissenschaftliche Kontrollen sowie einen umfassenden Rechtsschutz, der das gerichtliche Durchsetzen der geltenden Bestimmungen ermöglicht. Da Emissionsreduktionen ohnehin über mehrere Legislaturperioden verfolgt werden müssen, sichert die Politik ein solches Klimaschutzgesetz zusätzlich im Verfassungsrang ab.

Der Autor Thomas Zehetner ist Klimasprecher beim WWF Österreich. Er hat Rechtswissenschaften an der Uni Wien und internationale Beziehungen am King's College London studiert.

Was einfach klingt, steht allerdings im Widerspruch zur inneren Logik dieser Bundesregierung. Zur Erinnerung: ÖVP und Grüne sind 2020 angetreten, um „das Beste aus beiden Welten“ umzusetzen. Was schon zu Beginn nicht mehr als ein Marketing-Spruch war, klingt heute wie ein schlecht gealterter Witz. Denn nach mehr als drei Jahren ähnelt die Klimapolitik dieser Regierung immer mehr einer Avocado: grün mit einem braunen, fossilen Kern. Einerseits ein großer Durchbruch wie das Klimaticket, andererseits werden umweltschädliche Subventionen bis heute weiter massiv ausgebaut. Richtigerweise wird eine CO 2 -Bepreisung eingeführt, die aber unter anderem mit einer Erhöhung des Pendelpauschale erkauft wird. Und wenn das Abtauschen einmal doch nicht klappt, wird ein neuer Millionen-Topf geschaffen, um den mangelnden Konsens in Klimafragen mit Geld zuzuschütten.

Beim Ringen um ein wirksames Klimaschutzgesetz stößt diese Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners nun an ihre Grenzen. Denn ein Klimaschutzgesetz mit Substanz würde die politischen Prioritäten in Richtung eines umfassenden Klimaschutzes verschieben. Dafür braucht es aber zuvor auch den Willen, das eigene Handeln sektorübergreifend danach auszurichten. Bisher ist das auch deswegen nicht passiert, weil dies einen Bruch mit der Politik der vergangenen 30 Jahre bedeutet hätte, in der Klimapolitik anhand von Einzelmaßnahmen und nicht zielorientiert betrieben wurde. Mit dem Ergebnis, dass der CO 2 -Ausstoß in Österreich seit 1990 im Wesentlichen unverändert hoch geblieben ist. Diese Zahlen sind weit von den Zielen entfernt, die Emissionen bis 2030 zu halbieren und bis 2040 klimaneutral zu sein.

Überzogene Empörung

Diese Stagnation auf inakzeptabel hohem Niveau entspricht dem flachen Konsens, der unsere Klimapolitik nach wie vor prägt: Die meisten Parteien sind irgendwie für das Klima, solange nur nicht zu viel geschieht. Es ist, als wäre das politische Wappentier Österreichs der Vogel Strauß, der seinen Kopf bei Bedarf in den Sand stecken kann. So schwankt der klimapolitische Diskurs zwischen überzogener Empörung über Klimakleber und einer Kultur des wissentlichen Ignorierens. Die Energie, die nötig ist, um das Ausmaß der Klimakrise zu verdrängen, scheint mittlerweile genauso groß zu sein wie der Aufwand, endlich eine der Sache angemessene Klimapolitik zu machen. Nach Jahren des Herumlavierens ist die Möglichkeit, lediglich an einzelnen Stellschrauben zu drehen, ohnehin vorbei. Die Klimakrise setzt uns klare Zeitvorgaben, wie viel CO 2 bis wann eingespart werden muss. Ein mutiges Klimaschutzgesetz ist die Chance, dies verbindlich zu regeln und die Regierungspraxis danach auszurichten – und es ist der Testfall, ob wir die Klimawende wirklich schaffen wollen.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Gastkommentare“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.03.2023)