Technikprofessor Thomas Koch: „E-Fuels für ganz Europa sind möglich“

(c) AFP via Getty Images (AFP Contributor)

In diesem Fall ist die Art des Antriebs alternativlos: Autos für Kinder gibt es nur mit Elektromotor. (c) AFP via Getty Images (AFP Contributor)

Wie klimafreundlich ist das Elektroauto? Nicht sehr, meint der deutsche Technikprofessor Thomas Koch im Interview.

Wie geht es mit dem Verbrennungsmotor in Europa weiter? Eigentlich wollte die EU am vergangenen Dienstag ein Verbot für die Neuzulassung von Autos mit Verbrennungsmotoren ab dem Jahr 2035 beschließen. Nachdem aber mehrere Staaten Widerstand angekündigt haben, skeptisch ist auch Deutschland, wurde die Abstimmung verschoben. Das Ziel der Union jedoch bleibt, ab 2035 nur noch Elektroautos neu zum Verkehr zuzulassen.

Einige Wissenschaftler meinen, dass das Elektroauto wegen der Art der Stromerzeugung in Europa gar nicht so klimafreundlich sei, wie die Politik annimmt. Einer der größten Kritiker ist der Deutsche Thomas Koch, Leiter des Instituts für Kolbenmaschinen am angesehenen Karlsruher Institut für Technologie und früher Motorenentwickler bei Daimler.

Die Presse: Sie sind einer von mehr als 300 Wissenschaftlern, die in einem offenen Brief sagen, Elektroautos seien im Betrieb für das Klima viel schädlicher, als die EU angibt. Wo liegt denn der politische Rechenfehler?

Thomas Koch: Es ist einfach eine unehrliche Rechnung. Unser Strom kommt derzeit aus Wind- und Sonnenenergie und von Kohlekraftwerken. Wenn es jetzt zusätzliche Stromverbraucher gibt, sprich Elektroautos, dann kann man diesen Bedarf aktuell nur dadurch abdecken, dass man ein fossiles Kraftwerk, also ein Kohlekraftwerk, hochfährt.

Weil es aktuell zu wenig Strom aus Wind und Sonne gibt?

So ist es. Wir haben in einem ersten Brief an die EU erklärt, dass bis zum Jahr 2030 nicht die gesamte Stromproduktion von Windrädern und Solaranlagen geleistet werden kann, sondern eben auch von Kohle und Gas kommt. Mit dem zusätzlichen Bedarf steigen auch die CO 2 -Emissionen.