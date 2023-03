Industrie kritisiert Blindflug beim Klima

Das erste Jahr seit Kriegsausbruch in der Ukraine habe man ganz gut gemeistert, so die heimische Industrie. Die Zuversicht für die nächsten Jahre hält sich aber in Grenzen – vor allem mit Blick auf die Energiewende.

Wien. Wer den Mount Everest erklimmen will, muss ziemlich viel ziemlich genau planen. Welche Route ist am geeignetsten, welche Ausrüstung ist nötig und wie reagiert man im Notfall? Ohne Planung geht das hochalpine Unterfangen ziemlich sicher ziemlich schief.

So ähnlich verhält es sich auch bei der Energiewende, jedenfalls aus Sicht der Wirtschaftskammer (WKO). Deren Bundessparte Industrie zog am Freitag Resümee über das erste Jahr seit Kriegsausbruch in der Ukraine und nahm dies auch zum Anlass, über wirtschaftspolitische Baustellen wie die Energiewende zu sprechen. Es gebe zwar ehrgeizige politische Ziele, aber keinen konkreten Plan, wie diese Ziele auch erreicht werden sollen, kritisierte Sparten-Geschäftsführer Andreas Mörk. Und auch keinen wirklichen Plan, wie diverse Ziele aufeinander abgestimmt werden können.

Als Beispiel nannte Mörk etwa das Ziel, bis 2030 ausschließlich grünen Strom zu produzieren, was mit den aktuellen Ausbaumaßnahmen nicht zu erreichen sei. Auch Teilziele, wie etwa bis 2030 jährlich 7,5 Terawattstunden mit Biogas zu produzieren, seien unrealistisch, weil Anbauflächen gleichzeitig auch für die Lebensmittel-Versorgungssicherheit wichtig sind und zudem Natur wiederhergestellt werden soll.

Laut Robert Schmid, Eigentümer der Baumit-Gruppe und Umweltsprecher der Industriesparte, müssen Emissionen dort eingespart werden, wo es möglich und sinnvoll sei. In seiner Branche, der Zementproduktion, könne man erneuerbare Energie einsetzen. Aber die Emissionen gehen nur auf null, wenn man die Produktion einstellt. Denn in der Zementherstellung wird Kalkstein chemisch entsäuert, also CO 2 aus dem Kalkstein entfernt.

Gutes Zeugnis für Gasbevorratung

Was konkrete Pläne bewirken können, habe sich in den vergangenen Monaten gezeigt. Die Gasspeicher habe man voll bekommen, weil es Zielvorgaben, Maßnahmen und Fristen gab. „Es half, ein klares Ziel zu haben“, sagte Schmid. Es sei gelungen zu verhindern, dass aus einer Stresssituation eine Krise wird, stellte er der Bundesregierung ein gutes Zeugnis aus.

Ein Zeugnis, das auf einer am Freitag präsentierten Umfrage unter mehr als 100 heimischen Industriebetrieben beruht, in der die Betriebe eine Einschätzung der zwölf Monate seit Kriegsausbruch in der Ukraine gaben. Die heimischen und europäischen Vorgaben zur Einspeicherung von Gas wurden dort von allen krisenbezogenen Maßnahmen am besten bewertet. Die heimischen Initiativen zum Erneuerbaren-Ausbau wurden hingegen negativ bewertet.

84 Prozent der Unternehmen gaben auch an, im vergangenen Jahr den Energieverbrauch verringert zu haben, die Einsparungspotenziale liegen demnach zwischen einem und zehn Prozent. Gut zwei Drittel der Unternehmen verringerten ihren Verbrauch um fünf bis zehn Prozent.

Zwei Drittel der befragten Unternehmen besitzen laut der Umfrage schon eine eigene Fotovoltaikanlage und können einen Teil des Strombedarfs damit abdecken. 30 Unternehmen würden über ein Notstromaggregat verfügen, um bei Versorgungsengpässen reagieren zu können.

Hohe Kosten drohen

Außerdem haben sich laut Umfrage 22 Betriebe einen Multi-Fuel-Brenner installiert. Doch würden weitere Schritte zur Energieeinsparung in vielen Fällen überproportional hohe Kosten verursachen, warnt die WKO-Industriesparte. Bedenklich sei auch, dass Einsparungen zum Teil auch durch die Verlagerung von Produktionskapazitäten ins Ausland erfolgt seien.

„Unsere Betriebe sind Überlebenskünstler“, sagte Sparten-Geschäftsführer Mörk, doch brauche es bessere Rahmenbedingungen etwa im Vergleich mit Deutschland, wo etwa die Löhne zuletzt weniger stark gestiegen sind. Baumit-Chef Schmid warnte: „Den Bauern hat man das Leben so schwer gemacht, dass sie jetzt von Förderungen abhängen. Wir müssen aufpassen, dass der Industrie nicht dasselbe passiert.“ (luis/APA)

Auf einen Blick Die Sparte Industrie der Wirtschaftskammer hat ihre Mitglieder befragt, wie gut sie durch die vergangenen zwölf Monate gekommen sind. Von allen krisenbezogenen Maßnahmen seit Kriegsausbruch sei die Gaseinspeicherung die beste gewesen. Dem Erneuerbaren-Ausbau stellt die Industrie ein schlechtes Zeugnis aus.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.03.2023)