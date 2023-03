Militärische Funkstille zum neuen Krisengesetz

In militärischen Kreisen wird befürchtet, dass man durch das Gesetz mit „Hilfsaufgaben“ überfrachtet wird.

In militärischen Kreisen wird befürchtet, dass man durch das Gesetz mit „Hilfsaufgaben“ überfrachtet wird. EXPA/picturedesk.com

Obwohl das Militär der Hauptbetroffene des von der Regierung geplanten Krisensicherheitsgesetzes ist, hat das Verteidigungsressort nicht zum Gesetzesentwurf Stellung genommen. In Heereskreisen ist man verwundert.

Wien. Wenn es ein Wort gab, das Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bei seiner „Rede zur Lage der Nation“ am Freitag oft erwähnte, dann war es die „Krise“. Der Kanzler verwies auf die mannigfaltigen Krisen dieser Zeit, was diese gezeigt hätten, und wie man weitere Krisen überwinden könne.

In seiner Rede sprach Nehammer das Krisensicherheitsgesetz nicht an. Es ist jedoch eines der Vorhaben, mit denen die türkis-grüne Bundesregierung die staatliche Krisenvorsorge und Krisenbewältigung auf neue Beine stellen will. Die Begutachtung des Gesetzesentwurfs endete vergangene Woche – mit gemischten Reaktionen. Hinter den Kulissen ist es aber vor allem eine fehlende Reaktion, die Gesprächsstoff bietet.