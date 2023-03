Geiselnahme in Karlsruher Apotheke, Spezialkräfte vor Ort

In der Karlsruher Innenstadt hat ein Geiselnehmer mehrere Personen in seine Gewalt genommen, so die Polizei. Das Tatgeschehen laufe noch, angeblich wird ein hohes Lösegeld gefordert.

In Karlsruhe (Baden-Württemberg) ist die Polizei wegen einer Geiselnahme am frühen Freitagabend in einem Großeinsatz. Der oder die Täter in einer Apotheke haben mehrere Geiseln in ihrer Gewalt. Nach jetzigen Erkenntnissen seien alle körperlich unverletzt, sagte ein Polizeisprecher. Die Geiselnahme läuft bereits seit dem späten Nachmittag. Nicht bekannt war weiterhin, ob es sich um einen oder mehrere Täter handelte.

Es gebe nach aktuellem Stand keine Gefährdung für die Bevölkerung, wurde betont. Der Tatort befindet sich mitten in der Innenstadt an einer der Hauptstraßen. Die Einsatzkräfte sperrten das Gebiet weiträumig ab. Der Einsatz habe gegen 16.30 Uhr begonnen.

Die „Stuttgarter Nachrichten“ meldeten, dass es sich um einen „unbekannten Täter“ handle, der zwei Menschen als Geiseln in seine Gewalt genommen und einen einstelligen Millionenbetrag als Lösegeld für deren Freilassung gefordert hätte.

(Ag/red.)