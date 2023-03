Rettet weißer Wasserstoff?

An den ewigen Flammen in Chimaira entzündeten die Griechen ihre Olympischen Fackeln.

Das als Zukunftsenergie geschätzte Gas wird bisher mit hohem Aufwand produziert. Aber es könnte auch von Natur her in der Erde bereitliegen.

Weil die Hoffnungen auf Wasserstoff als Retter aus der Klimanot in den letzten Jahren immer höher flogen, dämpfte Nature letzten Herbst die Erwartungen an das „zum Wundertreibstoff ausgerufene Gas“ in einem Editorial (611, S. 426): „Wenn Wasserstoff frei verfügbar wäre, wäre er ein Dekarbonisierungswunder. Das Problem ist nur, dass er nicht frei verfügbar ist.“ Sondern mit hohem Aufwand an Energie aus seinen Bindungen an Sauerstoff und/oder Kohlenstoff herausgeholt werden muss, er sprudelt ja nicht einfach aus dem Boden.

Oder doch? Als man 1987 in Bourakébougou, einem Dorf in Mali, einen Brunnen bohren wollte und selbst in 108 Meter Tiefe nicht auf Wasser stieß, stellte man die Arbeiten ein und wunderte sich bald darüber, dass doch etwas aus der Tiefe kam, ein Luftzug. Ein Arbeiter kletterte in das Bohrloch, mit einer brennenden Zigarette im Mund, er überlebte die folgende Explosion mit Brandverletzungen. Das in Gang gesetzte Feuer brannte ohne Rauch – nur mit Wasserdampf –, erst nach Wochen konnte es erstickt und das Bohrloch geschlossen werden.