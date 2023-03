Rendi gegen Doskozil, das ist Brutalität

Wenn Parteifreunde um die Führung streiten, brauchen sie keine anderen Feindbilder. Die SPÖ erlebt gerade solch eine Krise. Für Medien, besonders am Boulevard, ist's ein Spektakel zwischen Wirtshausrauferei, Western und Schützengraben.

Die SPÖ wurde dieses Jahr mit herben Verlusten bei Landtagswahlen konfrontiert. Sie brauchte aber nicht lang, um nach solchen Schocks zu ihrem Kerngeschäft zurückzukehren, zu der Frage, wer die Sozialdemokraten im Bund in die Zukunft führen soll. Die schattenregierende Pamela Rendi-Wagner? (Angeblich steht sie noch in der Gunst der roten Hochburg Wien.) Oder doch der real regierende burgenländische Landeshauptmann, Hans Peter Doskozil, der die Mühen der Tiefebenen kennt? Wie es sich für eine moderne Partei gehört, wird der Wettstreit auf allen medialen Ebenen ausgetragen. Man richtet sich via Funk, Print, auf den eigenen Websites und in den sozialen Netzen aus, welche Unterscheidungsmerkmale es zwischen den potenziellen Spitzenkräften gibt.

Briefkultur. Besonders reizvoll ist, dass die KonkurrentInnen auch einladenden Briefverkehr pflegen. Das zeugt von hoher Kultur. Die unterhaltsamste Form aber, dieses Kräftemessen zu erleben, bietet der Straßenkampf. Wie vermittelt der Boulevard die Erneuerung der Sozialdemokratie zwischen Eisenstadt und Wien? Er siedelt sie zwischen Wirtshausrauferei und Western an, die Sprache ist bellizistisch. Soap gibt es in Fülle. Würden Theater so mit ihren Stücken werben, sie hätten keine Auslastungsprobleme.