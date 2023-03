Vor der ersten Klasse Volksschule noch zum Gynäkologen. Und ja nicht aufmucken in Russland.

Wir müssen in die Poliklinik“, sagt die Nachbarin, und ich fange an, mir Sorgen um die kleine Werusja zu machen. Sechs ist sie, ein fröhliches Kind, zurückhaltend oft. Bald kommt sie in die Schule, seit Langem lernt sie lesen, schreiben und rechnen. Kaum ein russisches Kind geht in die erste Klasse, ohne lesen zu können. Eltern schleppen sie in Vorbereitungskurse, Erzieherinnen lassen sie Schwungübungen machen. Freies Spielen ist kaum gefragt in staatlichen Kindergärten. Die Kinder müssen einiges leisten, bevor sie zum Erstklässler werden.

Zehn Ärzte in einer Poliklinik zu sehen, gehört ebenfalls dazu. Über Wochen muss Werusja also etliche Untersuchungen über sich ergehen lassen. Sie muss zum Kinderarzt, wie es Kinder quer durch die Welt tun müssen, bevor sie in die Schule kommen. Werusja muss aber auch zum Augenarzt, zum Zahnarzt, zum Neurologen, HNO-Arzt, Orthopäden, Endokrinologen, Chirurgen, Psychiater. Und als Mädchen zum Gynäkologen. Sie muss sich Blut abzapfen lassen und zum Ultraschall der Nieren und der Bauchhöhle. Sie muss beim Kardiologen ein EKG und Echokardiogramm machen lassen.

Werusja ist ein gesundes, sechsjähriges Kind, nie zuvor hat sie einen dieser Ärzte gesehen. Wofür das alles? „Weil es der Staat sagt“, sagt die Mutter, und bringt das Mädchen in die Poliklinik. Die Mutter fügt sich, Werusja fügt sich. Der Staat hat zwar durchaus im Gesetz stehen, dass Eltern von den Untersuchungen absehen können. „Ein ,Nein‘? Aber nicht doch! Man will ja nicht auffallen“, sagt Werusjas Mutter und demonstriert damit die erlernte Haltung vieler in Russland. Bloß nicht aufmucken.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.03.2023)