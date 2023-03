„Vini“: Der Königliche, der aus der Favela kam

Vinícius Junior ist der neue Star in den Reihen von Real Madrid. Womöglich ist der 22-Jährige Rios letzter „Straßenkicker“. An der Seite von ÖFB-Legionär David Alaba blüht er beim „Weißen Ballett“ auf.

21. Februar 2023, Anfield Road, Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen Liverpool und Real Madrid: Es läuft die 21. Spielminute, die „Reds“ führen mit 2:0, die Partie scheint gelaufen. Dann spielt sich Reals Vinícius Junior per Doppelpass mit Karim Benzema in den Strafraum. Der Brasilianer dribbelt kurz, dann schießt er den Ball trocken ins lange Eck. 1:2.

Der Anschlusstreffer markierte den Beginn einer fulminanten Aufholjagd, an deren Ende ein 2:5 auf der Anzeigetafel thronen sollte. Wie schon im Champions-League-Finale 2022, als Vinícius den Siegtreffer zum 1:0 gegen die „Reds“ erzielte, brachte er sein Team erneut auf die Gewinnerspur. Und dieses Mal sogar mit zwei Treffern. Wie leichtfüßig der 22-Jährige da durch den Strafraum tänzelte, war beeindruckend.