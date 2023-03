Erst Neos, dann "Pink Lady": ORF verletzte das Gesetz

Nach Meinl-Reisingers Auftritt in ORF2 wurde noch auf ORF III bei einem Gläschen diskutiert.

Nach Meinl-Reisingers Auftritt in ORF2 wurde noch auf ORF III bei einem Gläschen diskutiert. APA/HANS PUNZ

Nach einem ausführlichen Interview mit Neos-Chefin Meinl-Reisinger 2021 folgte eine Analyse auf ORF III. Dabei gab es verbotene Produktplatzierung und Bilder von Spirituosen, bestätigt das Bundesverwaltungsgericht.

Wien. „Säuerlich mit einem Hauch Süße“: Absichtlich beziehungsvoll wurde in einer TV-Sendung der Reihe „Sommer(nach)gespräche“ 2021 der Cocktail „Pink Lady“ mit diesen Geschmacksnoten gereicht. Denn zuvor war als Gast der Sommergespräche just Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger an der Reihe gewesen.

Dem ORF muss das pinkfarbene Getränk mittlerweile im übertragenen Sinn sauer aufstoßen: Denn rund ums Kredenzen des Drinks kam es zu einer verbotenen Produktplatzierung samt Werbung für Spirituosen. Das hat jetzt das Bundesverwaltungsgericht rechtskräftig bestätigt.