Hunderte Ketchup-Flaschen erreichen Küste in Süditalien

(c) IMAGO/Dean Pictures

Die Flaschen sind amerikanischer Herkunft, das steht fest. Aber: Noch ist nicht klar, wie sie ins Meer gelangt sind.

Hunderte von leeren Ketchup- und vollen Mayonnaise-Flaschen sind an der malerischen Küste des Salento in der süditalienischen Region Apulien angeschwemmt worden. Dies berichtete der Leiter eines italienischen Projekts zur Sensibilisierung für die Plastikverschmutzung, Enzo Suma, am Sonntag. Die Flaschen sind amerikanischer Herkunft und es ist noch nicht klar, wie sie ins Meer gelangt sind.

Die leeren Ketchup-Flaschen kamen in zwei Wellen, wobei die erste aus größeren und die zweite aus kleineren Flaschen bestand. Sie wurden vor allem an den Stränden von Lecce und Gallipoli bemerkt. Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass sie von einem US-Schiff irgendwo in der Adria oder Ägäis verloren wurden, sagte Suma, der sich seit Jahren gegen die Verschmutzung im Mittelmeer einsetzt.

(APA/dpa)