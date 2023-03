Wie arbeitet ein Fonds?

Fonds. Eine der wichtigsten Anlageklassen am Kapitalmarkt sind Fonds. Worin wird dabei unterschieden und wie genau funktionieren sie?

Im abgelaufenen Jahr 2022 wurde in Österreich ein Fondsvermögen in Höhe von 200,2 Milliarden Euro verwaltet. Das bedeutet sogar einen Rückgang in Höhe von 30,4 Milliarden Euro im Vergleich zum Jahresultimo 2021 – aber 2022 war bekanntlich für keine Assetklasse ein erfolgreiches Jahr. Den Hauptgrund stellen die Kapitalmarktturbulenzen infolge des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine dar, das sollte sich in einem erfolgreichen Jahr also wieder ausgleichen. Diese Zahlen gab die Finanzmarktaufsicht in ihrem jährlichen Bericht bekannt.

Dass im Vorjahr mit 2070 Fonds – im Jahr 2021 waren es noch 2055 – insgesamt mehr österreichische Fonds zugelassen waren, lag in der seit Jahren immer weiter ansteigenden Zahl an inländischen Alternativen Investmentfonds (AIF): Sie kletterten auf 1197 nach 1152 im Jahr davor; 2018 waren es erst 1099. Diesen unterschiedlichen Fondstypen widmen wir uns an dieser Stelle. Aber vorab – wie genau funktioniert eigentlich ein Fonds?