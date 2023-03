Zwölfjährige in Deutschland vermisst: Weibliche Leiche entdeckt

Ob es sich bei dem in einem Waldstück gefundenen Leichnam um das Mädchen handelt, ist derzeit noch unklar.

Ein zwölfjähriges Mädchen wird seit Samstagabend im nordrhein-westfälischen Freudenberg vermisst. Bei einer Suche fanden Polizeibeamte Sonntagmittag in einem Waldstück einen weiblichen Leichnam. Ob es sich dabei um die Zwölfjährige handelt, war am Nachmittag noch unklar. Der Ort, wo das Kind am Samstag gegen 17.30 Uhr zuletzt gesehen worden war, ist nicht weit weg vom Fundort. Die Suche nach der Zwölfjährigen wurde nach dem Leichenfund zunächst unterbrochen.

Das Kind war zuletzt gesehen worden, als es nach dem Besuch bei einer Freundin zu Fuß den Heimweg antrat. Der kürzeste Weg dorthin führt durch ein Waldstück. Freudenberg liegt an der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz und gehört zum Kreis Siegen-Wittgenstein.

Die Polizei hatte zusammen mit der Feuerwehr noch am Samstag eine großangelegte Suche gestartet. Flächensuchhunde und auf die Suche von Personen spezialisierte "Mantrailer"-Hunde waren dabei. In der Nacht überflog ein Hubschrauber mit einer Wärmebildkamera das Gebiet. Gesucht wurde die Nacht hindurch.

Der noch nicht identifizierte Leichnam wurde in einem Waldstück oberhalb von Freudenberg-Hohenhain entdeckt. Die Kriminalpolizei begann mit der Untersuchung des Fundorts. Auf der Suche nach etwaigen Spuren wurde der Bereich weiträumig abgesperrt.

(APA/dpa)