Ein bedrängter Pontifex, eine bedrängte Kirche: Zehn Jahre im Amt ist er von Bewahrern wie Reformern unter Druck. Deutschland sorgt für einen Affront.

Und jetzt zur Abwechslung wieder einmal die Zölibatsdebatte. Die wievielttausendste eigentlich? Neu entfacht wurde sie soeben von niemand Geringerem als dem irdischen Chef der Katholiken persönlich. Dabei hat Papst Franziskus in einem Interview relativ Unspektakuläres, man könnte sogar sagen Banales, gesagt.



Ja, der Zölibat könne geändert werden, meinte er im Plauderton. Tatsächlich, verheiratete Priester gibt es in den mit Rom unierten Ostkirchen, es gibt deren Kleriker vereinzelt in österreichischen Pfarrhäusern, und es amtiert hier ein früherer evangelischer Pfarrer, der mit Frau und Kindern zu den Katholiken übergelaufen ist.