Tropensturm "Freddy" stellt Weltrekord auf

Der Zyklon tobt schon seit 35 Tagen und zog von Australien nach Ostafrika.

Sydney/Maputo. Als sich am Morgen des 6. Februars ein Tropensturm über der Timorsee zwischen Westaustralien und Indonesien bildete, taufte ihn die australische Wetterbehörde „Freddy“. Damals ahnte niemand, dass der Zyklon die Wettergeschichte neu schreiben würde: Denn fünf Wochen später wütet er immer noch – das ist ein Rekord seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

Mit Stand heute, Montag, sind es 35 Tage. Bisher matchten sich dabei Taifun bzw. Hurrikan „John“, der 1994 für 31 Tage über den mittleren und östlichen Pazifik zog, und der San-Ciriaco-Hurrikan von 1899: Auch er währte 31 Tage, zog vom Mittelatlantik über die Karibik, die US-Ostküste hinauf und dann gen Osten, bis er sich über dem Nordatlantik auflöste.

Freddy hat in einer recht geraden Bahn den Indischen Ozean nach Westen überquert, sich aber nicht ausgetobt. Im Gegenteil: Am Wochenende suchten Regen, Sturm und Überflutungen Mozambique heim – schon zum zweiten Mal. Denn Freddy hatte Mozambique nach der Überquerung von Madagaskar bereits am 24. Februar erreicht, pendelte aber retour nach Madagaskar und von dort wieder gen Westen. Das arme afrikanische Land bekam binnen der letzten vier Wochen das Äquivalent von über einem Jahr an Regen. Mindestens 28 Menschen dort starben an Folgen des Sturms.

Eine seltene Sturmroute

Freddys Route ist eine seltene: Laut der Klimaforscher Micheal Pillay und Jennifer Fitchett verschoben sich die Orte, wo Wirbelstürme entstehen, in den letzten 30 Jahren durch wärmer werdende Meere in Richtung der Pole. Die in Freddy gebündelte Energie entspricht laut Meteorologen der einer ganzen durchschnittlichen Hurrikansaison im Nordatlantik. (bark)

