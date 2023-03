Massenproteste in Israel gegen Justizreform

Premier Netanjahu kurz vor Besuch in Deutschland.

Tel Aviv. Kurz vor einem Besuch von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in Deutschland haben in Israel erneut Hunderttausende gegen eine Justizreform demonstriert, die die Macht des Obersten Gerichtshofs zugunsten der Regierung beschneiden will. Allein in Tel Aviv zogen am Samstagabend etwa 200.000 Demonstranten durch die Straßen, in Haifa etwa 50.000. Auch in Städten wie Jerusalem, Beerscheba, Eilat gab es Kundgebungen.

Nach Plänen der rechts-religiösen Regierung soll es dem Parlament möglich sein, mit einfacher Mehrheit auf Gesetzen zu beharren, die das Höchstgericht als verfassungswidrig aufgehoben hat. Auch soll die Regierung die Hauptrolle bei der Ernennung von Richtern aller Art erhalten.

Netanjahu ist von Mittwoch bis Freitag in Berlin, erstmals seit seiner Rückkehr an die Regierung Ende des Vorjahrs. Geplant ist auch ein Treffen mit Kanzler Olaf Scholz. In Israel wollen Demonstranten nach Medienberichten versuchen, die Abreise des konservativen Langzeit-Regierungschefs zu stören. Auch in Berlin muss er mit Kritik rechnen, was historisch bedingt als heikle Sache gilt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier äußerte sich besorgt über die Lage in Israel.

Sorge vor Bürgerkrieg

Kritiker sehen die Gewaltenteilung durch die Reform bedroht und warnen, Israel könnte sich in eine Diktatur verwandeln. Der Historiker Yuval Noah Harari warf der Netanjahu-Regierung gar vor, einen „Staatsstreich“ zu planen. Reformbefürworter indes sehen die Justiz als geballtes privilegiertes Establishment der Linken. Sollte das Parlament die Reform beschließen, dürfte das Höchstgericht sie kassieren. Dann stünde der Beharrungsbeschluss des Parlaments und damit eine beispiellose Verfassungskrise an. Manche Beobachter befürchten sogar bewaffnete Auseinandersetzungen bis hin zum Bürgerkrieg. (APA/DPA)

