Champagner, Vanille und Zucker - Die (süße) Mode der Oscars

Gelegentlich erinnerte das Aufgebot am (eigentlich nicht) roten Teppich an eine Brautmodenschau. Nur eine gab sich in zerrissenen Jeans und T-Shirt.

In der Regel gilt Rot als die Trendfarbe der Oscarnacht (passend zum einstmaligen Teppich) oder Gold (der Statue in Ehren). Doch dieses Jahr griff einzig das Model Cara Delevingne zur ausladenden karminfarbenen Robe, Sigourney Weaver trug als eine der wenigen Gold. Ungewöhnlich viele bestritten die Nacht indessen in Weiß, oder immerhin Cremefarben. Auch blassgelb war gesehen, an Kerry Condon - die Farbe ihres einstigen Kinderzimmers, wie sie sagte -, ebenso wie silbrig. Ob sich die Promi-Garde nach der neuen Farbe des Teppichs richtete, champagnerfarben nämlich, oder ob gar das Videoschnipselportal TikTok eine Rolle spielt, lässt sich nur erahnen.

Ein Hashtag jedenfalls, #VanillaGirls, macht auf diesem gerade die Runde. Was wie eine Band der Neunzigerjahre klingt (Sie erinnern sich vielleicht an die Sugarbabes), ist in Influencerinnen-Kreisen die aktuell maßgebende Ästhetik. Man trägt vor allem Weiß und Creme, und richtet auch die Wohnung in selbiger Farbwelt ein. Für Interieur à la Vanille war in der Oscarnacht gesorgt, wenig bunt fiel auch die Kleiderwahl aus. Mindy Kaling trug ein weißes Kleid mit Bustier und extra Ärmeln von Vera Wang, Sofia Carson eines von Giambattista Valli, das samt Bausch und Bogen eher nach Hochzeit als den Oscars aussah. Auch Sängerin Tems war in weißen Tüll gepackt, das Kleid entstammt einem ukrainischen Label, Lever Couture.

Klassisch und rein

Ebenfalls im Farbton der Stunde: die beste Hauptdarstellerin Michelle Yeoh, Halle Berry, Emily Blunt, Zoe Saldana, Ariana DeBose, Nischelle Turner und Eva Longoria, um nur eine Handvoll zu nennen. Florence Pugh verkörperte mit ihrem gebrochen weißen Kleid ein junges Hollywood. Üppiges wird hier nur so umsichtig eingesetzt, dass es nicht altbacken wirkt. Im speziellen Fall sorgt ein kurzer schwarzer Bodysuit mit Hosentasche für den nötigen Kontrast zum Puff darüber. Pugh selbst nennt es „a bit of a Moment“. Paul Mescal in weißem Sakko bediente mit ausgestellter Hose und zackigem Kragen an Reminiszenzen der Siebzigerjahre.

Florence Pugh in Valentino Couture. (c) Getty Images (Mike Coppola)

Generell scheint Hollywoods jüngste Garde sich aber gerne (wieder) klassisch zu kleiden. Während Timothee Chalamet letztes Jahr ohne Shirt überraschte und Kristen Stewart auf Hotpants statt Kleid setzte, übt man sich heuer wieder in schlichter Eleganz. So etwa Austin Butler, der Elvis gerade einer neuen Generation näher gebracht hat und stiltechnisch als junger Brat Pitt zu titulieren ist. Neben Weiß gab es vor allem altbekannte Pailletten, Glitzer und Steinchen zu bestaunen, an Malala Yousafzai, Nicole Kidman und Lorenzo Zurzolo etwa.

Dem Glam ein Ende?

Wider aller Erwartungen handelte dafür Lady Gaga, wenn auch nicht am champagnerfarbenen Teppich. Dort war sie, noch in einer erst am Donnerstagabend von Gigi Hadid am Laufsteg präsentierten Versace-Robe, zu sehen. Mit roten Lippen und dunklem Augen-Make-up. Robe und Make-up entledigte sie sich für ihre Bühnen-Perfomance, vielleicht hatte sie deshalb keine Zeit für Interviews. Sie trat anschließend in zerrissener Jeans und T-Shirt auf, was dort für angenehm wenig Trara sorgte.

Lady Gaga in Jeans und T-Shirt auf der Oscar-Bühne. (c) Getty Images (Kevin Winter)

Rihanna in Maison Margiela. (c) Getty Images (Kevin Winter)

Rihanna hingegen setzte von Teppich zu Bühne noch eines drauf. Zwar wechselte sie vom Kleid (Alaïa) zur Hose, allerdings mit ordentlich Klimblim, in gewohnter Oscar-Manier (Maison Margiela). Hollywood wird seinen Glam und Glitzer nicht so schnell hinter sich lassen, selbst wenn politische Botschaften auf der Bühne immer mehr werden.