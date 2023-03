Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Bei der 95. Oscar-Gala gewinnt die filmische Wundertüte „Everything Everywhere All at Once“ sieben Oscars. Auch das deutsche Kriegsdrama „Im Westen nichts Neues“ ergattert vier der beliebten Trophäen. Als beste Schauspielerin wird Michelle Yeoh geehrt, als bester Schauspieler Brendan Fraser. Kollege Peter Huber hat die Gala mitverfolgt. Mehr dazu.

Champagner statt rot. Der Abend brachte viele weiße und helle Kleider am champagnerfarbenen Teppich. Mehr dazu.

Masernausbruch in Österreich. 61 Masern-Fälle wurden in den vergangenen Wochen gemeldet, die meisten von ihnen in der Steiermark. Noch ist die Ausbreitung nicht unter Kontrolle. Ursprung der Infektionskette ist eine Hochzeit mit bis zu 400 Gästen in Graz. Mehr dazu.

Europa rüstet massiv auf. Wegen der Spannungen mit Russland importierte Europa zwischen 2018 und 2022 fast 47 Prozent mehr Waffen als in den Jahren zuvor. Die USA profitieren am meisten vom europäischen Aufrüsten, geht aus einem Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts (SIPRI) hervor. Mehr dazu.

Zehn Jahre Papst Franziskus. Am 13. März 2013 wurde Jorge Mario Bergoglio zum Papst gewählt. Der Argentinier, durch und durch Homo politicus, unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von seinen Vorgängern. Mehr dazu.

Xi Jinpings „Große Mauer aus Stahl“. Chinas Staats- und Parteichef will die Volksbefreiungsarmee weiter modernisieren, sagte er zum Abschluss der Jahrestagung des Volkskongresses: Die Verteidigungsausgaben sollen um 7,2 Prozent steigen. Xi rief zu einer "Wiedervereinigung" mit Taiwan auf. Mehr dazu.

Pleite der Silicon Valley Bank. Die US-Regierung hat eine Absicherung aller Einlagen bei dem Finanzierer von US-Start-Ups angekündigt: alle Einleger würden vollständig geschützt und könnten ab Montag auf ihr gesamtes Geld zugreifen. Mehr dazu.

Rendi-Wagners Schmierenkomödie. „Die rote Demontage als Dauerzustand ist unerträglich“, schreibt Kollegin Julia Wenzel in der Morgenglosse. „Politische Rosenkriege sind nämlich wie die privaten vor allem eins: zum Fremdschämen.“ Mehr dazu.