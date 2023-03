Klima-Proteste sorgen für Verkehrsverzögerung in Wien und Graz

In Wien wird der Verkehr auf der Rechten Wienzeile und am Schwarzenbergplatz gebremst, in Graz bleibt die Glacisstraße in beiden Richtungen gesperrt. Grund dafür ist eine erneute Aktion der „Letzten Generation“.

Die neuerlichen Aktionen der Klima-Protestanten in Wien und Graz verantworten Verkehrsstau am Montagmorgen. In der Bundeshauptstadt sind Fahrtstreifen auf der Rechten Wienzeile und rund um den Schwarzenbergplatz davon betroffen. In Graz kommt es durch eine Sperrung auf der Glacisstraße in beiden Richtungen zu Verzögerungen.

Gefordert wird von den Klimademonstranten, dass neuerliche Öl- und Gasbohrungen gestoppt werden. Als Sofortmaßnahme für bessere Luft und weniger CO₂-Ausstoß wünschen sie sich Tempo 100 auf der Autobahn, berichtet die APA.

Proteste könnten enden, wenn sich die Regierung bekennt

Neben jungen Aktivisten unterstützen auch Wissenschaftler die Aktion und zeigen sich solidarisch. Ebendiesen Zuspruch fordern die Protestierenden verstärkt von der Stadtregierung, und stellen ein Ultimatum, wie die Salzburger Nachrichten berichten: „Wenn sich ein Bürgermeister hinter unsere Forderungen stellt, sind wir bereit, Vereinbarungen zu treffen“, sollen Vertreter der „Letzten Generation“ angekündigt haben. Ein Umweltschützer schlug sogar vor, die Proteste auszusetzen - aber nur unter der Bedingung, „dass sich die Stadtchefs öffentlich zum Klimaschutz bekennen“.

Die von der Salzburger Tageszeitung dazu befragten Bürgermeister reagierten unterschiedlich auf dieses Angebot. Während sich der Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi (Grüne) dazu bereit erklärt, zu verhandeln, zeigte sich Salzburgs Harald Preuner (ÖVP) ablehnend: „Ich kann mit dieser Art des Protests überhaupt nichts anfangen“, sagte er. Der Linzer Kollege, Klaus Luger (SPÖ), stellt eine eigene Bedingung auf, um Vereinbarungen zu treffen: „Während der Gespräche dürften sich die Aktivisten vier Wochen lang nicht auf Linzer Straßen festkleben“, fordert er.

(APA/red)