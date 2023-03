Häusliche Gewalt: 67-Jähriger schlug auf Ehefrau ein

In Wien-Favoriten kam es am Wochenende zu einem Gewaltakt. Ein 67-Jähriger schlug auf seine Ehefrau ein, würgte sie und drohte damit, zur Pistole zu greifen.

Jede dritte Frau zwischen 18 und 74 Jahren hat in Österreich körperliche und/oder sexuelle Gewalt erlebt, zeigen die Zahlen der Statistik Austria. Zu ihnen zählt auch die Ehefrau des 67-jährigen Täters, der am Samstag seine Ehefrau in Wien-Favoriten mehrfach ins Gesicht schlug. Daraufhin würgte er sie, drohte mit einer Pistole und hinderte sie daran, aus der gemeinsamen Wohnung zu flüchten. Der Verdächtige mit österreichischer Staatsbürgerschaft wurde einen Tag später von der Spezialeinheit Wega festgenommen, berichtete die Polizei am Montag.

Die 52-Jährige konnte erst mithilfe ihres Sohnes am Folgetag die Polizei verständigen, nachdem sie von ihrem Mann zu ihrem Arbeitsplatz gebracht wurde.

Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Polizisten die Pistole und eine Schreckschusswaffe samt scharfer Munition. Der Verdächtige wurde auf freiem Fuß angezeigt. Ihm werde schwere Nötigung, Körperverletzung und Freiheitsentziehung vorgeworfen. Da gegen ihn ein Waffenverbot bestand, wurde er auch wegen des Besitzes der Schreckschusswaffe angezeigt. Zudem sprachen die Beamten ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen den 67-Jährigen aus.

Hilfe & Unterstützung für Frauen Hier finden Sie eine gesammelte Übersicht der Telefonnummern, die Frauen in Gewaltsituationen helfen. Sie wurden vom Wirtschaftsministerium zusammengestellt. Der Polizeinotruf ist 133. Die Rettung erreichen Sie unter 144. Internationaler Notruf ist 112. Bei akuten Gewaltsituationen (kostenlos und 24/7 erreichbar) Frauenhelpline: 0800/222 555

Hier sind Expertinnen rund um die Uhr erreichbar und bieten Ersthilfe und Krisenberatung. Bei akuter Gefahr wird rasch für Hilfe gesorgt. Opfernotruf: 0800/112 112

Hier gibt es für von Gewalt Betroffene anonyme Hilfe durch Psychologen und professionell ausgebildete Helfer. Zudem wird Rechtsberatung angeboten. Anlaufstellen und Beratung

Gewaltschutzzentren und Interventionsstellen www.gewaltschutzzentrum.at Frauen und Kinder, die Gewalt in der Familie erleiden, können hier kostenlos und vertraulich mit Beratern sprechen. Frauenhäuser www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/frauen/anlaufstellen-und-frauenberatung/frauenhaeuser (Übersicht des Frauenministeriums)

www.aoef.at (Autonome Österreichische Frauenhäuser)

www.frauenhaeuser-zoef.at (Zusammenschluss österreichischer Frauenhäuser)

Frauenhäuser bieten Frauen, die Gewalt in der Familie erleiden, und ihren Kindern eine sichere Wohnmöglichkeit. Insgesamt gibt es rund 30 Frauenhäuser in Österreich, die in zwei Verbänden vernetzt sind (siehe Links). Die Häuser stehen allen von Gewalt betroffenen Frauen offen. Einkommen, Nationalität oder Religion spielen keine Rolle.

Notruf Beratung für vergewaltigte Frauen und Mädchen: 01/523 22 22 www.frauenberatung.at Diese Wiener Beratungsstelle steht Mädchen und Frauen offen, die von sexueller Gewalt betroffen sind. Sie richtet sich auch an Familienangehörige, Kollegen, Lehrer oder Freunde Betroffener, die Rat brauchen. Auch rechtliche Schritte können besprochen werden. Weißer Ring

www.weisser-ring.at Die Verbrechensopferhilfe Weißer Ring bietet kostenfreie Rechtsberatung, schwerpunktmäßig bei Fragen zu Schadenersatz, Opferrechten und zum Verbrechensopfergesetz.

(APA/red)