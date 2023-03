Die Stadt Linz als Dienstgeber war nicht über die Verurteilung informiert, da die Frau zum Tatzeitpunkt noch nicht volljährig gewesen war. In ihrer Arbeit habe die Kindergartenhelferin keinerlei einschlägige Anzeichen gezeigt.

Die Stadt Linz hat das Dienstverhältnis mit einer Kindergartenhelferin, die kürzlich vom Landesgericht Linz rechtskräftig wegen des Verbrechens der terroristischen Vereinigung zu fünf Monaten bedingter Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, aufgelöst, teilte sie am Montag mit. Da die Frau zum Tatzeitpunkt noch nicht volljährig war, war - wie es das Tilgungsgesetz vorsieht - die Stadt als Dienstgeberin nicht vom Gericht über die Verurteilung informiert worden.

Allerdings hatte der "Kurier" in der Vorwoche über den Fall berichtet. Die heute 19-Jährige hatte demnach 2022 auf Instagram Videos von verschleierten kleinen Mädchen, die Puppen köpfen und den IS-Slogan "Der Islamische Staat bleibt bestehen und expandiert" riefen, geteilt. In ihrer Arbeit habe die Kindergartenhelferin laut Stadt aber keinerlei einschlägige Anzeichen gezeigt.