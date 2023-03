Für immer jung? Bryan Johnson kämpft gegen die Zeit

Ein 45-jähriger Biotech-CEO will wieder 18 Jahre alt sein, um dieses Ziel zu erreichen, beschäftigt er sich rund um die Uhr mit sich selbst.

Die Vermessung des Bryan Johnson heißt Project Blueprint. Der 45-jährige Biotech-CEO will wieder 18 Jahre alt sein, so die Kurzfassung. Ein Teil von ihm soll das auch schon geschafft haben: Seine Lungenkapazität wurde auf die eines End-Teenagers zurückschraubt. Sein Herz soll 37 Jahre alt sein, also auch schon wesentlich tief im Jungbrunnen gebadet haben. Wie das gehen soll? Disziplin in alle Richtungen. Bryan Johnson beschäftigt sich eigentlich mit wenig anderem, als dem Ziel, nicht zu altern. Seine Vorgeschichte erklärt, warum er nicht nur die Zeit, sondern auch das nötige Kleingeld hat, um sich allumfassend seinem Körper zu widmen.

Bryan Johnson Project Blueprint

Johnson verkaufte sein Unternehmen, den Bezahldienstleister Braintree Venmo, 2013 für 800 Millionen Dollar an PayPal. Danach litt er an Depressionen und Übergewicht. Ein Zustand, den er offenbar mit allen Mitteln ändern wollte. Seitdem hat er Millionen investiert, um seine Alterungsgeschwindigkeit zu verlangsamen. Allein im Jahr 2021 soll er sein epigenetisches Alter in 7 Monaten um 5,1 Jahre reduziert haben. Johnson bloggt öffentlich über sein Leben und teilt seine Tagesprotokolle, Daten und Erkenntnisse.

Bryan Johnson Project Blueprint

Bryan Johnson sieht sich als professioneller Verjüngungssportler. Die Disziplin ist relativ neu und ein bisschen kostspielig. In seinem Fall werden gut 30 Mediziner und andere Experten beschäftigt, um seine Blut- und Vitalwerte, Ausscheidungen, selbst seine Erektionen täglich zu analysieren. Die Kosten belaufen sich auf zwei Millionen US-Dollar pro Jahr.

Bryan Johnson Project Blueprint

Der Speiseplan spielt natürlich auch eine große Rolle. Johnson ernährt sich mit strengen, 1977 veganen Kalorien plus einer Handvoll Nahrungsmittelergänzungen pro Tag. Tagwache ist übrigens um fünf Uhr, schlafengegangen wird nur inklusive Blaulichtfilter.

Bryan Johnson Magda Wosinska

Trainiert wird täglich. Ultraschalluntersuchungen, Darmspiegelungen, Magnetresonanztomographien - Johnsons tägliche Routinen umfassen auch Untersuchungen, die in einem anderen Leben im besten Fall nur sehr selten durchgeführt werden. Bleibt zu hoffen, dass dieser seltsame Fall des Benjamin Button ein Happy End hat.









(sh)