Die EU-Relativitätstheorie des Karl Nehammer

Kanzler Nehammer bei seiner Rede an die Nation (c) Reuters

Österreichs europapolitische Inkonsistenz, erklärt anhand des Widerstands gegen das Verbrenner-Aus.

Im Gegensatz zu den Gesetzen der Teilchen- und Quantenphysik lässt sich das Verhältnis zwischen Zeit, Raum und Materie in der Europapolitik relativ einfach darstellen: Vertreter der EU-Mitglieder kommen zu einem im Sitzungskalender des Rats festgelegten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort (im Regelfall Brüssel) zusammen, um über Gesetzesinitiativen der Kommission zu befinden. So weit, so verständlich.

Dieses in seiner Simplizität durchaus elegante Modell ist Österreich allerdings nicht komplex genug.