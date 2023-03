Banken retten oder Inflation bekämpfen? Beides wird schwierig

Die Notenbanken haben den Markt lang in Sicherheit gewiegt: Welche Krise auch komme, sie würden den Geldhahn öffnen. Darauf hatte die Silicon Valley Bank zu stark vertraut.

Ich bitte Sie, Ruhe zu bewahren“, sprach vor wenigen Tagen Greg Becker, damals noch Geschäftsführer der Silicon Valley Bank (SVB). „Das Letzte, was wir brauchen, ist, dass Sie in Panik geraten!“ Dass solche Worte nicht zur Beruhigung beitrugen, verwundert nicht. Es folgten ein Bank Run und die größte Pleite einer US-Bank seit der Finanzkrise. Binnen einer Woche sind nun sogar bereits drei US-Banken in die Insolvenz geschlittert.

„Das US-Bankensystem ist widerstandsfähig und steht auf stabilen Füßen“, betonten am Wochenende US-Finanzministerium, Notenbank Fed und Einlagensicherungsbehörde FDIC. Es werde keine staatliche Bankenrettung geben, der Steuerzahler werde nicht zur Kasse gebeten.