Bankenkrise in den USA: Die Rache des billigen Geldes

Wie die Pleite-Bank SVB kauften auch europäische Banken Staatsanleihen im großen Stil. Das ist kein Problem, es sei denn, sie brauchen Geld – so wie die SVB.

Die Pleite der Silicon Valley Bank zeigt große Folgen einer jahrelangen Niedrigzinspolitik. Wo die Banken nun genauer hinschauen müssen.

Vor vier Wochen rangierte die Silicon Valley Bank (SVB) noch unter den Top-Banken Amerikas in der Liste des „Forbes“-Magazins. Am vergangenen Freitag wurde sie von Behörden geschlossen. Ihre Pleite lässt nun Erinnerungen an die Finanzkrise wach werden. Droht ein Bankencrash?

Der Einzelfall

Zum Auftakt einer Finanzkrise steht meist ein scheinbar singuläres Ereignis, das als unbedeutend abgetan wird und dann doch größere Wellen schlägt als gedacht. Man denke da an die Bear Stearns MBS-Hedgefonds im Jahr 2007, die sich letztendlich als Teil eines systemischen Risikos entpuppten.

Auch die SVB-Pleite gilt für viele Experten als isolierter Bankenausfall.