Australien will bis zu fünf Atom-U-Boote von den USA kaufen. Geplant ist der Kauf von drei nuklear angetriebenen und konventionell bewaffneten U-Booten der Klasse "Virginia", mit einer Kaufoption für zwei weitere U-Boote, wie der Nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, am Montag an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One sagte. Außerdem wollen Australien, die USA und Großbritannien zusammen eine neue Generation von Atom-U-Booten entwickeln.

Die Ankündigung wurde vor einem Treffen von US-Präsident Joe Biden, dem britischen Premierminister Rishi Sunak und dem australischen Regierungschef Anthony Albanese im kalifornischen San Diego gemacht. Die drei Länder hatten im September 2021 das indopazifische Sicherheitsbündnis AUKUS gegründet - eine Antwort auf die wachsende Dominanz Chinas in der Region.

Zentrales Element dieses Bündnisses sind atomar betriebene U-Boote, mit denen Australien seine Flotte modernisieren will. Im Zuge der Gründung von AUKUS hatte Australien ein lange geplantes milliardenschweres U-Boot-Geschäft mit Frankreich platzen lassen. Das hatte empörte Reaktionen der französischen Regierung zur Folge gehabt und insbesondere das Verhältnis zwischen Paris und Washington vorübergehend massiv belastet.

