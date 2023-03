Ein Asteroid zum Valentinstag - in 23 Jahren

(c) via REUTERS (NASA)

Ein Himmelskörper, der im Februar entdeckt wurde, könnte Berechnungen zufolge am 14. Februar 2046 die Erde treffen - und Verliebten damit einen Strich durch die Rechnung machen.

Vornehmen sollte man sich für den Valentinstag 2046 besser nichts. Vorausgesetzt man feiert den Tag überhaupt und ist eine gern vorausplanende Person. Tatsächlich könnte an diesem Tag ein Asteroid die Erde treffen, das vermutet Expertinnen und Experten der US-amerikanischen Raumfahrtagentur Nasa und die Kollegenschaft des europäischen Pendants Esa. Konsequenzen, die der Aufprall hätte, sind bis dato nicht abschätzbar.

Entdeckt wurde der Asteroid, der seitdem den Namen 2023 DW trägt, im Februar. Berechnungen zufolge würde der 50 Meter lange astronomische Kleinkörper am 14. Februar 2046 die Erde treffen, also am Valentinstag in 23 Jahren. Die Trefferwahrscheinlichkeit ist allerdings mit 1 zu 607 eher gering, sie verhalf dem Astroiden aber immerhin auf die Nasa-Beobachtungsliste für potenziell gefährliche Himmelskörper. Dort ist er das einzige Objekt auf Stufe 1, dabei bedeutet 0 eine unwahrscheinliche und 10 eine sehr wahrscheinliche Kollision mit der Erde. Besonders besorgniserregend sei das Objekt also nicht, sagte der Navigationsingenieur Davide Farnocchia vom Strahlantriebslabor der Nasa gegenüber „CNN“. Alle anderen identifizierten Objekte sind ohnehin auf Stufe 0 verortet.

Im Notfall sprengen

Die Berechnungen laufen noch, aufgrund der hohen Distanz sind sie augenblicklich nicht besonders akkurat. Der vorhergesagte Kurs könnte sich also noch ändern. Aktuell geht man davon aus, dass der Asteroid die Erde um etwa 1,8 Millionen Kilometer verfehlt. Sollte die Bedrohung wachsen, könnte man versuchen den Himmelskörper vorab zu sprengen. Das wurde schon im September im Zuge einer Abwehr-Operation erfolgreich getestet.

