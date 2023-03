200 Euro "Wohnbonus" für Großteil der Wiener Haushalte

Bis zu 650.000 Haushalte sollen einen "Wohnbonus" beantragen können, kündigte der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig an. Entscheidend ist das Jahreseinkommen.

Mit der Ankündigung für einen „Wohnbonus“ für einen Teil der Wiener Haushalte ließ Wiens Bürgermeister Michael Ludwig bei der Klubklausur der Wiener SPÖ im burgenländischen Frauenkirchen aufhorchen. In seiner Rede kündigte Ludwig ein Wohn-Unterstützungs-Programm an, das, wie er betonte, nicht nur Menschen im Gemeindebau zugutekommen werde.

Der Wiener "Wohnbonus" solle sich an bis zu 650.000 Wiener Haushalte richten, die eine Unterstützung in Höhe von 200 Euro beantragen können, so der Wiener SPÖ-Chef. Damit würden mehr als zwei Drittel der Wiener Haushalte von der Auszahlung profitieren (Stand 2021 gab es 926.000 Privathaushalte in der Bundeshauptstadt).

"Wohnbonus" für alle mit weniger als 100.000 Euro Jahreseinkommen

Kriterium für den Erhalt ist das Jahreseinkommen, so Ludwig. Es darf für einen Ein-Personen-Haushalt 40.000 Euro brutto bzw. für einen Mehr-Personen-Haushalt 100.000 Euro brutto nicht übersteigen. Die Auszahlung ist für Juni bzw. Juli vorgesehen. Die vorgesehene Fördersumme umfasse bis zu 130 Millionen Euro. Mieterinnen und Mieter einer Gemeindewohnung erhalten im Sommer weiters eine Gutschrift. Diese werde sich in der Höhe einer halben Netto-Monatsmiete bewegen.

Mit Ende des Kalenderjahres 2023 bekommen Ludwig zufolge außerdem jene Gemeindebaubewohner eine Unterstützung, deren Mietzins in den Jahren 2022 bzw. 2023 angehoben wurde. Die zusätzliche Gutschrift soll sich im Verhältnis zu ihrer Mietzinssteigerung bewegen. Auch Erleichterungen bei der Ratenvereinbarung für Mieterinnen und Mieter, die etwa in Zahlungsrückstand gekommen sind, werde es geben.

(APA/Red.)