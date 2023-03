ÖFB-Kader: Ralf Rangnicks "bestmögliche Elf"

Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick hat zwei Neulinge in seinen ersten Nationalteam-Kader des Jahres 2023 berufen. Es startet die EM-Qualifikation gegen Estland und Aserbaidschan. David Alaba ist auch dabei, es bleibt aber ein „Wettlauf gegen die Zeit“.

Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick hat zwei Neulinge in seinen ersten Nationalteam-Kader des Jahres 2023 berufen. Der Deutsche nominierte am Dienstag neben Offensivmann Matthias Honsak vom deutschen Zweitliga-Spitzenreiter Darmstadt 98 auch Rapid-Außenverteidiger Jonas Auer für den Auftakt der EM-Qualifikation in Linz gegen Aserbaidschan (24. März) und Estland (27.). Auch die zuletzt verletzten David Alaba, Philipp Lienhart und Marcel Sabitzer stehen im 25-Mann-Kader.

Nur auf der Abrufliste finden sich hingegen neben EM-Torhüter Daniel Bachmann auch Mittelfeldmann Florian Grillitsch oder die Werder-Bremen-Legionäre Marco Friedl und Romano Schmid. Auch für Stefan Lainer sowie die Außenverteidiger-Routiniers Christopher Trimmel und Andreas Ulmer war vorerst kein Platz im Aufgebot - im Gegensatz zu Sturms Alexander Prass, der im November im Test gegen Andorra (1:0) im ÖFB-Team debütiert hat und nun neuerlich mit dabei ist.

Und David Alaba? „Er wird das Clasico noch auslassen, er hat eine Muskelverletzung. Wir haben telefoniert und er kommt zur Mannschaft. Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns!“ Ob es denn sinnvoll sei, den Kapitän einzusetzen trotz einer Verletzung; gegen schäwchere gegner wie Estland oder Aserbaidschan? Rangnick“ Wir werden nichts riskieren oder probieren. Wir spielen mit der stärksten Mannschaft."

Was ist mit Paul Wanner?

Der 17-Jährige Paul Wanner gilt als große Zukunftshoffnung und steht beim FC Bayern München unter Vertrag. Er kam in Dornbirn zur Welt, der ÖFB steht in engem Kontakt zu ihm. Rangnick beobachtete ihn im Spiel von Bayern II gegen Schweinfurt und sagte, dass er sich noch nicht entschieden hätte, ob er für Deutschland oder Österreich spielen wolle. „Wir haben lange gesprochen, er will erst schauen, welchen Weg seine Karriere nehmen wird. Er will dauerhaft auf höchstem Niveau Fußball spielen, muss mit Bayern sprechen und das ist zu respektieren.“ Wanner sei ein Teenager, „muss und soll nachdenken."

Ende März will der Mittelfeldspieler laut „Sport1“ allerdings für die U18 des DFB auflaufen und gab damit Rangnick eine Absage für die EM-Qualifikationsspiele gegen Aserbaidschan und Estland.

Kader für die EM-Qualifikationsspiele in Linz gegen Aserbaidschan (24. März) und Estland (27. März)

Tor: Niklas Hedl (SK Rapid/1 Länderspiel), Heinz Lindner (FC Sion/SUI/34), Alexander Schlager (LASK/7)

Abwehr: David Alaba (Real Madrid/ESP/98/15 Tore), Jonas Auer (SK Rapid/0), Kevin Danso (RC Lens/FRA/11/0), Philipp Lienhart (SC Freiburg/GER/11/0), Phillipp Mwene (PSV Eindhoven/NED/3/0), Stefan Posch (FC Bologna/ITA/20/1), Gernot Trauner (Feyenoord Rotterdam/NED/9/1), Maximilian Wöber (Leeds United/ENG/13/0)

Mittelfeld: Christoph Baumgartner (TSG 1899 Hoffenheim/GER/25/7), Mathias Honsak (SV Darmstadt 98/GER/0), Florian Kainz (1. FC Köln/GER/21/0), Konrad Laimer (RB Leipzig/GER/24/2), Dejan Ljubicic (1. FC Köln/GER/4/1), Alexander Prass (SK Sturm Graz/1/0), Marcel Sabitzer (Manchester United/68/12), Nicolas Seiwald (FC Red Bull Salzburg/10/0), Andreas Weimann (Bristol City/ENG/21/1), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg/GER/1/0)

Angriff: Junior Adamu (FC Red Bull Salzburg/3/0), Marko Arnautovic (FC Bologna/ITA/106/34), Michael Gregoritsch (SC Freiburg/GER/43/7), Karim Onisiwo (1. FSV Mainz 05/GER/20/1)