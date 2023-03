Nach OMV-Übernahme: MOL verkauft in Slowenien Tankstellen an Shell

Der britische Ölkonzern Shell kauft 39 bestehende OMV- und MOL-Tankstellen. MOL will sich damit die Übernahmegenehmigung für das slowenische Tankstellennetz durch die EU-Kommission sichern.

Die ungarische MOL-Gruppe will im Rahmen der geplanten Übernahme des slowenischen Tankstellennetzes vom österreichischen Öl- und Gaskonzern OMV einen Teil der Tankstellen an den britischen Ölkonzern Shell verkaufen, um die Übernahmegenehmigung zu erhalten. Der Verkauf umfasst 39 Tankstellen, teilweise aus dem bestehenden OMV- und teilweise aus dem MOL-Netz, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

MOL bezeichnete die Transaktion als "einen der wichtigsten Meilensteine" im Prozess zur Erlangung der Genehmigung der EU-Kommission für die bereits angekündigte Übernahme von OMV Slowenien. "Mit diesem Schritt bekräftigt die MOL-Gruppe ihre Verpflichtung, alle von der Europäischen Kommission gestellten Anforderungen bezüglich der Wettbewerbsfähigkeit des Markts zu erfüllen", hieß es. Der Deal mit Shell benötigt noch behördliche Genehmigungen.

Übernahme löste Duopol-Bedenken aus

Die Übernahme des OMV-Tankstellengeschäfts ist im Jahr 2021 um einen Kaufpreis von 301 Mio. Euro vereinbart worden. Die ungarische Gruppe, die schon zuvor an der slowenischen OMV-Tochter einen Anteil von 7,75 Prozent gehalten hat, wird damit ihre Beteiligung um 92,25 Prozent aufstocken.

Die Ankündigung des Deals löste wettbewerbsrechtliche Bedenken aus, da in Slowenien damit beinahe ein Duopol mit dem Ölkonzern Petrol als Marktführer und MOL als dem zweitgrößten Unternehmen entstehen würde, berichtete die Nachrichtenagentur STA. Die EU-Kommission hatte im Vorjahr in einer Voruntersuchung festgestellt, dass die Übernahme den Wettbewerb auf dem Einzelhandelsmarkt erheblich beeinträchtigen könnte.

OMV ist mit 120 Tankstellen der zweitgrößte Betreiber im Land hinter dem Marktführer Petrol, der 318 Tankstellen hat. MOL betreibt mit seinen 53 Tankstellen das drittgrößte Tankstellengeschäft in Slowenien.

Shell: „Wichtiger Schritt nach vorne“

Unterdessen verfügt Shell derzeit in Slowenien über eine Tankstelle und acht automatisierte Lkw-Tankstellen. Durch die Übernahme würde der britische Konzern zum drittgrößten Akteur auf dem slowenischen Markt werden. Der Konzern erklärte in einer Mitteilung, die Übernahme sei "ein wichtiger Schritt nach vorne für die Marke Shell in Slowenien" und würde den Wettbewerb auf dem Markt verbessern. Die Details über den Deal sollen erst nach der Genehmigung durch die EU-Kommission bekannt gegeben werden, hieß es laut STA.

(APA)