Schach: Österreicher besiegt Ex-Weltmeister

Der 24-jährige Großmeister Valentin Dragnev feiert als Zehnter der Schach-EM seinen größten Erfolg. Und, sein Sieg gegen Ex-Weltmeister Ruslan Ponomarjow gilt nicht nur am Brett als Sensation.

Dragnev startet mit vier Punkten aus fünf Runden gut ins Turnier, ehe er in der sechsten Runde gegen den späteren Europameister Alexey Sarana die erste Partie verliert. Durch diese Niederlage keineswegs eingeschüchtert, schlägt Dragnev mit drei Siegen in Serie zurück!

In der achten Runde gelingt dem Österreicher gegen die ukrainische Schachlegende Wassyl Iwantschuk eine erste Sensation. In der Runde darauf folgt mit einer taktischen Glanzleistung ein überragender Sieg gegen niemand geringeren als den ukrainischen Ex-Weltmeister Ruslan Ponomarjow. Solide Punkteteilungen in den beiden Schlussrunden gegen die Großmeister Anton Korobov und Latasa Jaime Santos, sicherten Dragnev einen sensationellen Top-10 Platz und die heiß begehrte Qualifikation für den World-Cup.

"Ich freue mich sehr über diesen Erfolg, insbesondere da ich meine Erwartung laut Startrangliste um 60 Plätze übertroffen habe", meint der überglückliche Dragnev in einer ersten Stellungnahme.

Insgesamt haben bei der Europameisterschaft 484 Spieler aus 40 Nationen teilgenommen, darunter 126 Großmeister. "Neben Dragnev haben die Nationalspieler Dominik Horvath und Felix Blohberger mit Plätzen in den Top-100 ihre Erwartung übertroffen, außerdem gelang unserer Nachwuchshoffnung Konstantin Peyrer eine Norm für den Titel „Internationaler Meister“.

„Der Sieg eines jungen österreichischen Großmeisters gegen einen Ex-Weltmeister zeigt das Potential des österreichischen Spitzenschachs und wird unseren Nachwuchstalenten sicher eine starke Motivation sein", zieht Michael Stöttinger, Präsident des Österreichischen Schachbundes, eine erste Bilanz.

Turnierwebsite: https://eicc2023.com Ergebnisse bei Chess-Results: https://chess-results.com/tnr712575.asp