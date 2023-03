Vielfalt als Erfolgsfaktor bei Novomatic

Der Gamingkonzern Novomatic bietet seinen Mitarbeiter:innen ein innovatives Arbeitsumfeld und ist allein in Österreich Arbeitgeber für Menschen aus rund 70 Nationen. (c) Thomas Meyer Photography

Auszeichnung. Novomatic wurde kürzlich als bester Arbeitgeber Niederösterreichs ausgezeichnet.

Der weltweit tätige Gaming- Technologiekonzern Novomatic ist davon überzeugt, dass Vielfalt im Unternehmen Innovationkraft fördert. Als Produzent und Betreiber mit Standorten in rund 50 Ländern exportiert das Unternehmen innovatives Glücksspielequipment, System- und Lotteriesystemlösungen sowie Dienstleistungen in rund 100 Staaten. 28 Forschungs- und Entwicklungszentren in 15 Ländern tragen zudem zur Vielfalt und zu Innovationen im Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Full-Service-Anbieters bei.

Europas Nummer eins im Gaming zählt weltweit rund 21.900 Mitarbeiter:innen. Im Heimatland Österreich sind es inklusive des 200 Filialen starken Wett- und Glücksspielanbieters Admiral rund 3000. Die Vielfalt der insgesamt 1000 Mitarbeiter:innen am Headquarter-Standort in Gumpoldskirchen besteht neben den vielfältigen Berufsfeldern auch in der Anzahl der unterschiedlichen Nationalitäten. Mitarbeiter:innen aus rund 70 Nationen arbeiten bei Novomatic – von der Softwareentwicklung über die Logistik bis hin zu Produktion sowie Forschung und Entwicklung.

Ausgezeichneter Arbeitgeber

Für die großen Bemühungen zum Wohle der Mitarbeiter:innen wurde Novomatic bereits vielfach ausgezeichnet. Aufgrund der regionalen Relevanz als Arbeitgeber, der Arbeitsbedingungen und Zukunftsfitness wurde das Unternehmen vom Market Institut kürzlich zum besten Arbeitgeber Niederösterreichs gewählt. Darüber hinaus erhielt Novomatic wiederholt das Vollzertifikat „berufundfamilie“, das goldene „Best Recruiter“-Siegel und eine Auszeichnung im Rahmen von Leading Employer Austria sowie die Zertifizierung der Leitbetriebe Austria.

Die nachhaltige Geschäftsstrategie, hohe Innovationskraft, Verantwortung gegenüber den Mitarbeiter:innen und Förderung junger Talente zeichnen Novomatic als Arbeitgeber nicht nur österreichweit aus.

Mitarbeiter:innen im Fokus

Für einen der größten Arbeitgeber Niederösterreichs haben die Mitarbeiter:innen, deren Entwicklung und Zufriedenheit oberste Priorität. Das Unternehmen bietet neben zahlreichen Benefits wie etwa flexiblen Arbeitszeiten, Home-Office-Möglichkeit in vielen Fachbereichen und zahlreichen Gesundheitsmaßnahmen auch ein vielfältiges Aus- und Weiterbildungsangebot, um das hohe Kompetenzniveau innerhalb des Konzerns zu sichern. Ein hausinternes Learning- und Development- Team bietet neben maßgeschneiderten, individuellen Entwicklungsprogrammen ebenso eigens entwickelte Ausbildungsprogramme wie die Corporate Coding Academy für die Softwareentwickler von morgen oder das International Casino Management Program an.

Mit Lehrstellen in den Bereichen Mechatronik, Druck- und Werbetechnik oder Tischlerei hat Novomatic auch für junge Zukunftshoffnungen ein spannendes Angebot zu bieten. Das Unternehmen unterstützt die Mitarbeiter:innen zudem mit zahlreichen Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wie etwa der Möglichkeit von geförderter Kinderbetreuung, der Pflege von Angehörigen unter Anwendung von Karenzmodellen sowie Teilzeitmöglichkeiten.