Nachhaltigkeit: Für diese und künftige Generationen

Wenn es um das Thema Klimaschutz geht, wird von Experten immer öfter auf die Dringlichkeit bei der Umsetzung von konkreten Maßnahmen hingewiesen.

An hoch gesteckten Zielsetzungen herrscht bei den Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz kein Mangel. Bis zum Jahr 2030 will Österreich seinen Strombedarf zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen decken, bis 2040 soll die Klimaneutralität erreicht werden. Der gemeinsame Nenner aller Bemühungen liegt in der Vision, zukünftigen Generationen einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen. Zugleich sieht sich das Land mit den Aktionen einer Bewegung konfrontiert, die auf die Versäumnisse bei der Umsetzung hinweist und sich als „Letzte Generation“ auf internationale Stimmen wie jene von UN-Generalsekretär António Guterres beruft: „Wir brauchen Störung, um die Zerstörung zu beenden. 2023 ist ein Jahr der Abrechnung. Es muss ein Jahr sein, in dem sich das Klima grundlegend ändert.”

„Living the Future – for now and for future Generations“ lautet passend dazu der Leitspruch, den sich der TÜV AUSTRIA im Vorjahr zum 150-jährigen Bestandsjubiläum auf die Fahnen geheftet hat. Das 1872 in Wien als Dampfkesseluntersuchungs- und Versicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit (DUVG) gegründete Unternehmen ist heute mit mehr als 3200 Mitarbeitenden in über 30 Ländern als Prüf,- Inspektions- & Zertifizierungsdienstleister im Einsatz. Im „Presse"-Podcast unter dem Titel „A little less conversation, a little more action please“ erklärt CEO Stefan Haas das branchenübergreifende Naheverhältnis des TÜV AUSTRIA zu den gesellschaftlichen Nachhaltigkeitsaspekten. Gesprochen wird unter anderem über den Stand der Dinge beim Ausbau der wichtigsten Erneuerbaren Energien, die „verständlichen Sorgen“ der Klimaaktivisten und darüber, was nicht nur ein Unternehmen wie der TÜV AUSTRIA, sondern auch jeder Einzelne zum Schutz der Umwelt beitragen kann.

„Nachgefragt: Viertel vor Haas" ist eine vierteljährliche Podcast-Reihe mit Christian Lenoble (Die Presse) im Gespräch mit TÜV AUSTRIA CEO Stefan Haas. Die nächsten Viertel vor Haas-Folgen hören Sie am 29.5., 18.9. und 27.11. | tuvaustria.com/viertelvorhaas