Mipim 2023: "Die Stimmung war sicher schon besser"

Seit 14. März 2023 geht die Immobilienmesse an der französischen Riviera über die Bühne. Und mit rund 21.000 Besuchern sind weitaus mehr als im Vorjahr vor Ort.

Die Immobilienmesse Mipim findet derzeit in Cannes statt - noch bis 17. März 2023. Doch welche Themen bestimmen das Messegeschehen? Die aller Voraussicht nach weiterhin steigenden Zinsen sind in aller Munde. Niemand kann genau sagen, was in einem halben Jahr sein wird und wie sich die weiterhin steigenden Zinsen auswirken werden. Mit welchen Erwartungen sind eigentlich die heimische Immobilienexperten nach Cannes gereist?

Der Austria-Messestand auf der diesjährigen Mipim. Privat

„Die Stimmung war sicher schon besser“, sagt Michael Ehlmaier, CEO der EHL Immobilien Gruppe, in einer Aussendung vom Mittwoch anlässlich der Mipim. „Die Inflation und der dadurch ausgelöste Zinsanstieg wird uns im Vergleich zur Umstellung der Immobilienbranche auf die Anforderungen der EU-Taxonomie nur kurzfristig beschäftigen. Dieser Trend ist auf der Mipim auf nahezu allen Ständen greifbar und wird das beherrschende Thema der kommenden Jahre bleiben“, weiß Ehlmaier.

Das EHL-Management-Team auf der Mipim 2023 (v.l.n.r.: Alexandra Bauer, Stefan Wernhart, Franz Pöltl, Markus Mendel, Andrea Dissauer, Michael Ehlmaier, Karina Schunker, Herwig M. Peham). EHL

Heiter bis wolkig - so das (Messe)-Wetter in Cannes. Privat

Dass Entwickler und Investoren stets auf der Suche nach neuen Herausforderungen sind, ist nichts Neues. Allerdings prüfen sie Kaufentscheidungen und Bauvorhaben genauer als noch vor Pandemie- und Krisenzeiten. „Der Investmentbereich ist der schwierigste. Wenn dieser sich nur in Österreich abspielen würde, dann wäre er sehr unentspannt“, erklärt Markus Arnold, Gründer und CEO von Arnold Immobilien, dessen gleichnamiges Unternehmen mit einem eigenen Stand (Riviera 9 / Seaview Village, Stand-N-Zone A) auf der Messe vertreten ist.

Die kommenden Monate werden nicht nur von der Zinsentwicklung dominiert, sondern auch von den Bestrebungen zur Erreichung der von der EU vorgegebenen Nachhaltigkeitsziele, die eine „langfristige Aufgabe" für die Immobilienbranche darstellen, so die Experten. (red.)

