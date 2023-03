E-Autos gegen E-Fuels: Worum es im Verbrenner-Streit geht

(c) Getty Images/EyeEm (Antoine Jacquiaux / EyeEm)

Ist das das Schicksal von Autos mit Verbrennungsmotor in Europa? (c) Getty Images/EyeEm (Antoine Jacquiaux / EyeEm)

Wie sollen unsere Neuwagen nach 2035 angetrieben werden? Die wichtigsten Antworten zum Streit um das Verbrennerverbot.

Wien. Eigentlich schien es schon fix zu sein: Ab 2035 sollten in der EU Neuwagen mit einem Verbrennungsmotor verboten werden. Hintergrund ist der Green Deal der EU-Kommission, mit dem Europa bis 2050 klimaneutral werden soll. Nach dem Widerstand mehrerer Länder, darunter vor allem des mächtigsten EU-Landes, Deutschland, ist aber alles wieder offen.

Worüber wird konkret gestritten?

Die meisten EU-Länder wollen ab 2035 generell keine Neuwagen mehr mit Diesel- oder Benzinmotor zum Verkehr zulassen (bereits zugelassene Fahrzeuge sind nicht betroffen, es gibt also weiterhin einen Gebrauchtmarkt für Verbrenner). Italien und Deutschland stehen nun jedoch auf der Bremse. Rom ist gegen eine verpflichtende Reduktion des CO 2 -Ausstoßes um 100 Prozent, es genüge ein Minus von 90 Prozent. Berlin wiederum will den Einsatz neuer Verbrenner auch über 2035 hinaus erlauben, wenn sie mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden.

Was sind synthetische Kraftstoffe?